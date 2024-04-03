Галактионов решил обсудить с руководством серию неудач «Локомотива»
Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов заявил после вылета из Кубка России, что в команде «что-то идет не так» и пора встретиться с руководством клуба. Слова тренера приводит «Матч ТВ».
В среду «железнодорожники» уступили «Уралу» со счетом 0:1. После зимней паузы «Локомотив» набрал два очка в трех матчах РПЛ и проиграл обе кубковых встречи, снова закончив выступление в турнире на стадии четвертьфинала «пути регионов».
«Если мы за последние пять матчей набираем два очка, значит, что‑то идет не так. Безусловно, мы не на то рассчитывали. Задачу мы не решили, и это ответственность тренера. Буду инициировать встречу с руководством, как жить дальше», — сказал Галактионов.
Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных, комментируя слова Галактионова, заявил ТАСС, что «сейчас точно всем нужно выдохнуть».
В РПЛ «Локомотив» занимает пятое место с 33 очками после 21 тура.
Галактионов возглавил клуб в ноябре 2022 года. В прошлом сезоне «Локомотив» занял восьмое место в РПЛ.
В Москве из-за шквалистого ветра закрыли все парки. Видео
В Екатеринбурге мигрантам, которые приходят в ГИБДД для замены прав, стали выдавать повестки в военкомат
Акции Сбербанка достигли максимума с 4 января 2022 года
Ожидаемая продолжительность жизни в России в 2023 году превысила доковидные показатели
Патрушев заявил, что следы теракта в «Крокусе» ведут к украинским спецслужбам
Xiaomi начал поставки электрокара, покорившего Китай. Его уже можно купить в России
Минпромторг назвал пять самых продаваемых в 2024 году автомобилей в России. Карточки
Forbes назвал богатейших людей России. Список
Что купить на случай возможного ослабления рубля: 5 активов
На что сделать ставку во втором квартале: 10 акций от брокера ВТБ