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Галактионов решил обсудить с руководством серию неудач «Локомотива»

Галактионов: инициирую встречу с руководством «Локомотива», как жить дальше
«Локомотив» после возобновления сезона потерпел три поражения и два раза сыграл вничью. В среду «железнодорожники» вылетели из Кубка России. Галактионов заявил, что это его ответственность, а глава клуба призвал всех «выдохнуть»
Михаил Галактионов
Михаил Галактионов (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов заявил после вылета из Кубка России, что в команде «что-то идет не так» и пора встретиться с руководством клуба. Слова тренера приводит «Матч ТВ».

В среду «железнодорожники» уступили «Уралу» со счетом 0:1. После зимней паузы «Локомотив» набрал два очка в трех матчах РПЛ и проиграл обе кубковых встречи, снова закончив выступление в турнире на стадии четвертьфинала «пути регионов».

«Если мы за последние пять матчей набираем два очка, значит, что‑то идет не так. Безусловно, мы не на то рассчитывали. Задачу мы не решили, и это ответственность тренера. Буду инициировать встречу с руководством, как жить дальше», — сказал Галактионов.

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных, комментируя слова Галактионова, заявил ТАСС, что «сейчас точно всем нужно выдохнуть».

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Фото:Телеграм-канал ФК «Урал»

В РПЛ «Локомотив» занимает пятое место с 33 очками после 21 тура.

Галактионов возглавил клуб в ноябре 2022 года. В прошлом сезоне «Локомотив» занял восьмое место в РПЛ.

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Теги
Анна Сатдинова
Футбол Кубок России по футболу ФК Локомотив Москва Михаил Галактионов
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