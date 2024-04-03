«Урал» выбил «Локомотив» из Кубка России
Московский «Локомотив» проиграл екатеринбургскому «Уралу» в матче второго четвертьфинального этапа «пути регионов» Кубка России и завершил выступление в турнире.
Игра в Екатеринбурге завершилась со счетом 1:0. У хозяев на седьмой минуте отличился Эммерсон.
После перерыва бригада VAR не засчитала второй гол уральцев в исполнении Алексея Каштанова из-за офсайда, а в середине второго тайма не назначила пенальти в пользу «Локомотива» после столкновения вратаря Алексея Мамина и Сергея Пиняева.
«Урал» вышел в полуфинал «пути регионов» Кубка России.
Ранее в полуфинал нижней сетки плей-офф также пробились московское «Динамо» и «Ростов». Еще один участник определится в противостоянии «Ахмата» и «Оренбурга».
В прошлом году «Локомотив» вылетел от тольяттинского «Акрона» на этой же стадии.
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