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«Урал» выбил «Локомотив» из Кубка России

«Урал» победил на своем поле со счетом 1:0 благодаря голу Эммерсона и вышел в полуфинал нижней сетки плей-офф
Фото: Телеграм-канал ФК «Урал»
Фото: Телеграм-канал ФК «Урал»

Московский «Локомотив» проиграл екатеринбургскому «Уралу» в матче второго четвертьфинального этапа «пути регионов» Кубка России и завершил выступление в турнире.

Игра в Екатеринбурге завершилась со счетом 1:0. У хозяев на седьмой минуте отличился Эммерсон.

После перерыва бригада VAR не засчитала второй гол уральцев в исполнении Алексея Каштанова из-за офсайда, а в середине второго тайма не назначила пенальти в пользу «Локомотива» после столкновения вратаря Алексея Мамина и Сергея Пиняева.

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Фото:Софья Сандурская / ТАСС

«Урал» вышел в полуфинал «пути регионов» Кубка России.

Ранее в полуфинал нижней сетки плей-офф также пробились московское «Динамо» и «Ростов». Еще один участник определится в противостоянии «Ахмата» и «Оренбурга».

В прошлом году «Локомотив» вылетел от тольяттинского «Акрона» на этой же стадии.

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