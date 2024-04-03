Вице-чемпиона России по борьбе Джиоева дисквалифицировали на три года за стероид

Вице-чемпиона России по борьбе дисквалифицировали на три года за анаболик

РУСАДА объявило об отстранении на три года вольника Эрика Джиоева и на пять лет байдарочницы Луизы Красс. В пробах обоих спортсменов нашли стероиды

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Российский борец-вольник Эрик Джиоев дисквалифицирован на три года за нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте РУСАДА.

Дисквалификация Джиоева отсчитывается с 26 февраля 2024 года. В пробе спортсмена был обнаружен метаболит анаболического стероида нандролона.

Джиоев в прошлом году взял серебро на чемпионате России в весовой категории до 125 кг. Также на его счету победа на Спартакиаде 2022 года и две бронзы чемпионатов России.

Также РУСАДА дисквалифицировало на пять лет с 22 февраля 2024-го чемпионку России в гребле на байдарках Луизу Красс. В ее пробе нашли метаболиты дростанолона и нандролона.