Вице-чемпиона России по борьбе дисквалифицировали на три года за анаболик
Российский борец-вольник Эрик Джиоев дисквалифицирован на три года за нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте РУСАДА.
Дисквалификация Джиоева отсчитывается с 26 февраля 2024 года. В пробе спортсмена был обнаружен метаболит анаболического стероида нандролона.
Джиоев в прошлом году взял серебро на чемпионате России в весовой категории до 125 кг. Также на его счету победа на Спартакиаде 2022 года и две бронзы чемпионатов России.
Также РУСАДА дисквалифицировало на пять лет с 22 февраля 2024-го чемпионку России в гребле на байдарках Луизу Красс. В ее пробе нашли метаболиты дростанолона и нандролона.
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