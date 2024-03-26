Чеченского бойца UFC дисквалифицировали на два года за допинг
Французский боец UFC чеченского происхождения Хусейн Асхабов дисквалифицирован на 24 месяца за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте промоушена.
Во внесоревновательной допинг-пробе, взятой у Асхабова в феврале в Грозном, был найден анаболический стероид метандиенон.
Дисквалификация 29-летнего Асхабов отсчитывается с 28 февраля 2024 года.
Асхабов родился в Грозном, а в 2012 году переехал во Францию. До дебюта в UFC у него было 23 победы в 23 боях. Он дебютировал в UFC в феврале прошлого года, уступив американцу Джамалу Эммерсу единогласным решением судей.
В сентябре прошлого года Асхабов вместе с братом Хасаном был арестован на Пхукете по подозрению в причастности к похищению гражданина Италии, ограблению и пыткам. В конце ноября их выпустили из тюрьмы, сняв все обвинения.
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