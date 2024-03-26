Чеченского бойца UFC Хусейна Асхабова дисквалифицировали на два года за допинг

Чеченского бойца UFC дисквалифицировали на два года за допинг

В допинг-пробе уроженца Чечни Хусейна Асхабова, который выступает под флагом Франции, был найден анаболический стероид

Хусейн Асхабов (справа) (Фото: Jeff Bottari / Zuffa LLC via Getty Images)

Французский боец UFC чеченского происхождения Хусейн Асхабов дисквалифицирован на 24 месяца за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте промоушена.

Во внесоревновательной допинг-пробе, взятой у Асхабова в феврале в Грозном, был найден анаболический стероид метандиенон.

Дисквалификация 29-летнего Асхабов отсчитывается с 28 февраля 2024 года.

Асхабов родился в Грозном, а в 2012 году переехал во Францию. До дебюта в UFC у него было 23 победы в 23 боях. Он дебютировал в UFC в феврале прошлого года, уступив американцу Джамалу Эммерсу единогласным решением судей.

В сентябре прошлого года Асхабов вместе с братом Хасаном был арестован на Пхукете по подозрению в причастности к похищению гражданина Италии, ограблению и пыткам. В конце ноября их выпустили из тюрьмы, сняв все обвинения.