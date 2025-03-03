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Чемпиона мира по шахматам Спасского похоронят на Троекуровском кладбище

Борис Спасский умер 27 февраля в возрасте 88 лет. Церемония прощания с ним пройдет 4 марта в комплексе храма Христа Спасителя, а похоронят его на Троекуровском кладбище
Борис Спасский
Борис Спасский (Фото: Максим Григорьев / ТАСС)

Десятого чемпиона мира по шахматам Бориса Спасского похоронят 4 марта на Троекуровском кладбище на западе Москвы, сообщила пресс-служба Федерации шахмат России.

Ранее в федерации сообщили, что церемония прощания со Спасским пройдет в Преображенской церкви, которая входит в комплекс храма Христа Спасителя, начало в 12:00.

Спасский умер 27 февраля на 89-м году жизни.

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Спасский выиграл чемпионат СССР в 1961 и 1973 годах, а в 1969-м со второй попытки стал чемпионом мира, победив Тиграна Петросяна. Он уступил шахматную корону американцу Роберту Фишеру в 1972-м.

В 1976-м гроссмейстер эмигрировал во Францию, но в 2012-м вернулся в Россию и занимался популяризацией шахмат в стране.

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Теги
Анна Сатдинова
шахматы Борис Спасский Федерация шахмат России (ФШР)
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