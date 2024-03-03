Валиева назвала момент, когда сдалась на Олимпиаде

Фигуристка не попала в Пекине на пьедестал в личных соревнованиях из-за нескольких ошибок в произвольной программе. Валиева заявила, что могла упростить прыжки, но побоялась реакции тренеров

Камила Валиева (Фото: Catherine Ivill / Getty Images)

Фигуристка Камила Валиева заявила, что хотела упростить произвольную программу на Олимпиаде в Пекине, но испугалась критики от тренеров. Об этом она рассказала японскому телеканалу NHK.

Валиеву допустили к личному турниру Олимпиады специальным решением выездной коллегии Спортивного арбитражного суда (CAS), она выиграла короткую программу, но в произвольной допустила много ошибок и заняла только четвертое место.

«Если я понимала, что я не делаю сальхов, я не делаю аксель и я тем более не сделала тулуп, надо было <...> пойти уже дальше катать с тройными прыжками. Но я испугалась, что мне скажут тренеры, почему я не вошла во все прыжки, и, наверное, в тот момент я и сдалась», — сказала Валиева.

На произвольный прокат у Валиевой были заявлены четверной сальхов, тройной аксель, каскад из четверного тулупа и тройного тулупа, каскад из четверного тулупа, ойлера и тройного сальхова. В итоге она упала с четверного тулупа и тройного сальхова, а также совершила еще несколько ошибок в других прыжках.

Тренер Этери Тутберидзе встретила Валиеву после проката критикой, спросив, почему она «перестала бороться вообще».

Президент МОК Томас Бах после этого заявил, что был потрясен поведением Тутберидзе из-за «холодной» встречи Валиевой.

Валиеву в итоге по решению CAS дисквалифицировали на четыре года (с 25 декабря 2021-го) с лишением наград.