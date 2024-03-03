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Камила Валиева заявила, что не принимала допинг сознательно

Фигуристка Камила Валиева заявила, что не принимала допинг сознательно
Фигуристка призналась, что ехала на Олимпиаду в Пекине как на большой праздник спорта, но столкнулась с совсем другим отношением
Камила Валиева
Камила Валиева (Фото: Александр Демьянчук / ТАСС)

Дисквалифицированная за допинг российская фигуристка Камила Валиева заявила в интервью японскому телеканалу NHK, что старалась максимально следовать правилам РУСАДА. Фрагмент интервью опубликован в телеграм-канале Team Tutberidze.

Валиева сказала, что не принимала допинг сознательно.

«Мы проходим курсы РУСАДА, и я старалась максимально следовать правилам», — сказала фигуристка.

По ее словам, она настраивала себя на прекрасный праздник спорта. «Я приехала и, к сожалению, получила другие эмоции и другое отношение», — отметила Валиева.

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Спортивный арбитражный суд (CAS) в конце января назвал неубедительной версию защиты Валиевой о том, что триметазидин попал в ее организм через десерт, приготовленный на той же разделочной доске, где ее дедушка (отец бывшего отчима) измельчал свои лекарства.

Фигуристку отстранили на четыре года с 25 декабря 2021-го с лишением наград — золота командного турнира Олимпиады, чемпионата Европы и трех медалей чемпионата России.

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Анна Сатдинова
фигурное катание Камила Валиева
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