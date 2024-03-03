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СКА отыгрался с 0:2 и вырвал победу у «Торпедо» на 33-й минуте овертайма

СКА вырвал победу у «Торпедо» во втором овертайме матча плей-офф КХЛ
Петербургский клуб одержал победу со счетом 3:2 во втором овертайме. Матч на «СКА Арене» снова побил рекорд посещаемости
Фото: Телеграм-канал ХК СКА
Фото: Телеграм-канал ХК СКА

Петербургский СКА победил нижегородское «Торпедо» во втором матче первого раунда плей-офф КХЛ.

Матч в Санкт-Петербурге завершился со счетом 3:2 (0:0, 1:2, 1:0, 1:0).

В основное время у хозяев отличились Сергей Толчинский (на 39-й минуте) и Михаил Воробьев (58). В концовке второго периода у СКА отменили гол — сирена прозвучала до того, как шайба пересекла линию ворот.

У гостей забили Максим Летунов (28) и Сергей Гончарук (36).

Победную шайбу забросил Василий Глотов во втором овертайме (93).

Счет в серии до четырех побед стал 1–1.

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Александр Радулов (в центре)

Серия продолжится в Нижнем Новгороде 5 и 7 марта.

Во втором матче на «СКА Арене» снова обновили мировой рекорд по количеству зрителей на крытых хоккейных стадионах — 23 996 зрителей. На предыдущем матче команда 1 марта на этой арене собралось 23 905 зрителей.

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Хоккей КХЛ ХК СКА Санкт-Петербург ХК Торпедо Нижний Новгород
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