СКА отыгрался с 0:2 и вырвал победу у «Торпедо» на 33-й минуте овертайма
Петербургский СКА победил нижегородское «Торпедо» во втором матче первого раунда плей-офф КХЛ.
Матч в Санкт-Петербурге завершился со счетом 3:2 (0:0, 1:2, 1:0, 1:0).
В основное время у хозяев отличились Сергей Толчинский (на 39-й минуте) и Михаил Воробьев (58). В концовке второго периода у СКА отменили гол — сирена прозвучала до того, как шайба пересекла линию ворот.
У гостей забили Максим Летунов (28) и Сергей Гончарук (36).
Победную шайбу забросил Василий Глотов во втором овертайме (93).
Счет в серии до четырех побед стал 1–1.
Серия продолжится в Нижнем Новгороде 5 и 7 марта.
Во втором матче на «СКА Арене» снова обновили мировой рекорд по количеству зрителей на крытых хоккейных стадионах — 23 996 зрителей. На предыдущем матче команда 1 марта на этой арене собралось 23 905 зрителей.
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