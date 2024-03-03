КХЛ дисквалифицировала Радулова на один матч за удар соперника в голову
Двукратный чемпион мира Александр Радулов, выступающий за казанский «Ак Барс», получил дисквалификацию на один матч по итогам второй встречи плей-офф с екатеринбургским «Автомобилистом», сообщила пресс-служба КХЛ.
В концовке первого периода матча, который прошел в Казани 2 марта (0:4, счет в серии 0–2), Радулов ударил в голову защитника «Автомобилиста» Кирилла Воробьева, чем спровоцировал драку, и получил штраф 5+20 минут.
Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ постановил, что Радулов пропустит игру и заплатит штраф.
Третий матч серии пройдет в Екатеринбурге 4 марта.
В этом сезоне на счету 37-летнего Радулова 16 шайб и 25 передач в 60 матчах.
По итогам игры «Салават Юлаев» — «Трактор» (4:1), который прошел 2 марта в Уфе и где также произошла драка, СДК отменил наказание, наложенное на нападающего хозяев Данила Башкирова. Также принято решение оштрафовать Михаила Котляревского и Чарльза Робинсона (оба — «Трактор») и Алексея Василевского («Салават Юлаев»).
Счет в серии «Салават Юлаев» — «Трактор» равный — 1–1.
Что ждет водителей в марте 2024 года. Полный список изменений
ЦБ сообщил о появлении новых рискованных схем продажи строящегося жилья
Шольц объяснил, почему Германия отказалась передать Украине ракеты Taurus
Трамп предложил Байдену сдать тест на умственные способности
Макрон объяснил свое заявление об отправке войск на Украин
Пользователи смартфонов Xiaomi в России пожаловались на сбои. Что происходит
Урсулу фон дер Ляйен обвинили в ухудшении ситуации в ЕС
Что изменится в российских законах в марте. Подробный разбор
Когда аренда жилья в Москве может подешеветь. 4 возможных варианта
Что будет с долларом в марте: падение до ₽86 или рост до ₽95?
Пугачева впервые за 16 лет выпустила новый альбом. Послушать
Аналитики «Сбера» рекомендуют 3 акции. Что это за бумаги?