КХЛ дисквалифицировала Радулова на один матч за удар Воробьева в голову

КХЛ дисквалифицировала Радулова на один матч за удар соперника в голову

В субботу форвард «Ак Барса» ударил в голову защитника «Автомобилиста» Кирилла Воробьева и получил удаление до конца встречи. Он пропустит еще один матч и заплатит штраф

Александр Радулов (в центре) (Фото: Официальный сайт ХК «‎Автомобилист» (Екатеринбург))

Двукратный чемпион мира Александр Радулов, выступающий за казанский «Ак Барс», получил дисквалификацию на один матч по итогам второй встречи плей-офф с екатеринбургским «Автомобилистом», сообщила пресс-служба КХЛ.

В концовке первого периода матча, который прошел в Казани 2 марта (0:4, счет в серии 0–2), Радулов ударил в голову защитника «Автомобилиста» Кирилла Воробьева, чем спровоцировал драку, и получил штраф 5+20 минут.

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ постановил, что Радулов пропустит игру и заплатит штраф.

Третий матч серии пройдет в Екатеринбурге 4 марта.

В этом сезоне на счету 37-летнего Радулова 16 шайб и 25 передач в 60 матчах.

По итогам игры «Салават Юлаев» — «Трактор» (4:1), который прошел 2 марта в Уфе и где также произошла драка, СДК отменил наказание, наложенное на нападающего хозяев Данила Башкирова. Также принято решение оштрафовать Михаила Котляревского и Чарльза Робинсона (оба — «Трактор») и Алексея Василевского («Салават Юлаев»).

Счет в серии «Салават Юлаев» — «Трактор» равный — 1–1.