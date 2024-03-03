Алаев заявил, что Промес должен уйти из РПЛ в случае проигрыша апелляции
Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев заявил, что считает неправильным, если нападающий Квинси Промес проиграет апелляции на свои приговоры в Нидерландах и продолжит играть в чемпионате России. Слова Алаева приводит «Матч ТВ».
Глава РПЛ отметил, что пока дело не закрыто и не приняты решения по апелляциям, нельзя называть человек преступником.
«Если вина человека доказана, он не должен играть в РПЛ. Футболисты — это примеры для детей, для моего сына Промес — кумир. Мы следим с юристами и за ситуацией с Промесом, и с (Раем) Влутом. Запретить играть мы им не можем», — сказал Алаев.
Он добавил, что «люди с проблемами с законом не должны быть частью лиги» и выразил надежду, что «Спартак» разберется со своим футболистом.
Промес накануне пропустил матч «Спартака» с «Зенитом», поскольку не смог покинуть ОАЭ.
Футболист подал апелляции на вынесенные в его отношении голландским судом приговоры о 1,5 и 6 годах тюрьмы за нападение на кузена и контрабанду наркотиков соответственно. Он объявлен в международный розыск.
Футболист «Урала» Влут в апреле был приговорен в Нидерландах к 30 месяцам тюрьмы за ДТП в ноябре 2021 года, в котором погиб четырехлетний ребенок.
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