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Алаев заявил, что Промес должен уйти из РПЛ в случае проигрыша апелляции

Алаев: Промес не должен играть в РПЛ, если его виновность подтвердится
Александр Алаев считает, что люди, имеющие проблемы с законом, не должны быть частью РПЛ, потому что на них смотрят дети. При этом он признал, что запретить играть Промесу и Раю Влуту лига не может
Квинси Промес
Квинси Промес (Фото: Stupnikov Alexander / spartak.com / Global Look Press)

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев заявил, что считает неправильным, если нападающий Квинси Промес проиграет апелляции на свои приговоры в Нидерландах и продолжит играть в чемпионате России. Слова Алаева приводит «Матч ТВ».

Глава РПЛ отметил, что пока дело не закрыто и не приняты решения по апелляциям, нельзя называть человек преступником.

«Если вина человека доказана, он не должен играть в РПЛ. Футболисты — это примеры для детей, для моего сына Промес — кумир. Мы следим с юристами и за ситуацией с Промесом, и с (Раем) Влутом. Запретить играть мы им не можем», — сказал Алаев.

Он добавил, что «люди с проблемами с законом не должны быть частью лиги» и  выразил надежду, что «Спартак» разберется со своим футболистом.

Промеса отпустили из-под стражи и запретили покидать ОАЭ
Спорт
Квинси Промес

Промес накануне пропустил матч «Спартака» с «Зенитом», поскольку не смог покинуть ОАЭ.

Футболист подал апелляции на вынесенные в его отношении голландским судом приговоры о 1,5 и 6 годах тюрьмы за нападение на кузена и контрабанду наркотиков соответственно. Он объявлен в международный розыск.

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Футболист «Урала» Влут в апреле был приговорен в Нидерландах к 30 месяцам тюрьмы за ДТП в ноябре 2021 года, в котором погиб четырехлетний ребенок.

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