Песков заявил, что Путин поддерживает Валиеву

Дисквалифицированная за допинг Камила Валиева сидела рядом с Владимиром Путиным на церемонии открытия Игр будущего в Казани. Дмитрий Песков заявил, что президент поддерживает фигуристку

Владимир Путин и Камила Валиева (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал присутствие фигуристки Камилы Валиевой рядом с президентом России на церемонии открытия Игр будущего в Казани.

Рядом с Путиным на церемонии сидели Валиева, гимнаст и глава Всероссийской федерации фиджитал-спорта Никита Нагорный, а позади них находились бывший футболист Андрей Аршавин и экс-президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель.

«Она (Валиева) один из послов Игр фиджитал. И конечно, президент ее поддерживает», — заявил Песков ТАСС.

Первые Игры будущего пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта.

Спортивный арбитражный суд (CAS) 29 января дисквалифицировал Валиеву на четыре года (с 25 декабря 2021 года) с лишением медалей за нарушение антидопинговых правил. Фигуристка потеряла золото командного турнира Олимпиады в Пекине, чемпионата Европы и три медали чемпионатов России.

Сборная России вместо золота командного турнира получила бронзу.

Песков 30 января заявлял, что в Кремле не согласны с решением по Валиевой и золоту Олимпиады.