Песков заявил, что Путин поддерживает Валиеву
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал присутствие фигуристки Камилы Валиевой рядом с президентом России на церемонии открытия Игр будущего в Казани.
Рядом с Путиным на церемонии сидели Валиева, гимнаст и глава Всероссийской федерации фиджитал-спорта Никита Нагорный, а позади них находились бывший футболист Андрей Аршавин и экс-президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель.
«Она (Валиева) один из послов Игр фиджитал. И конечно, президент ее поддерживает», — заявил Песков ТАСС.
Первые Игры будущего пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта.
Спортивный арбитражный суд (CAS) 29 января дисквалифицировал Валиеву на четыре года (с 25 декабря 2021 года) с лишением медалей за нарушение антидопинговых правил. Фигуристка потеряла золото командного турнира Олимпиады в Пекине, чемпионата Европы и три медали чемпионатов России.
Сборная России вместо золота командного турнира получила бронзу.
Песков 30 января заявлял, что в Кремле не согласны с решением по Валиевой и золоту Олимпиады.
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