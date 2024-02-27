Загитова и Щербакова стали капитанами команд на Кубке Первого канала
Алина Загитова, Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева выбраны капитанами команд на Кубке Первого канала по фигурному катанию. Об этом пресс-служба турнира сообщила в Telegram.
В Кубке Первого канала примут участие три команды, каждая из которых состоит из четырех одиночников и четырех одиночниц, двух спортивных пар и двух танцевальных дуэтов. Спортсмены исполнят короткую и произвольную программы, а также примут участие в дополнительных конкурсах (баттл-элементы, конкурс капитанов и челлендж болельщиков).
21-летняя Загитова — олимпийская чемпионкой в женском одиночном катании (2018), чемпионкой Европы (2018) и мира (2019).
19-летняя Щербакова — олимпийская чемпионка в женском одиночном катании, чемпионка мира (2021) и Европы (2022), а также серебряный призер ЧЕ-2020.
27-летняя Туктамышева — чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призер ЧМ-2021. В октябре прошлого года она сообщила, что решила приостановить профессиональную карьеру, «чтобы заниматься собой».
Кубок Первого канала пройдет 2-3 марта в Санкт-Петербурге.
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