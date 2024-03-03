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Россиян пообещали допустить на «Олимпиаду на стероидах» без ограничений

Россияне смогут выступить на «Олимпиаде на стероидах» без ограничений
Глава проекта заявил, что единственным препятствием могут стать визы в страну. WADA назвало Enhanced Games опасным проектом, а World Athletics пообещала длительный бан за участие в них. Для участия необязательно принимать допинг
Фото: Oli Scarff / Getty Images
Фото: Oli Scarff / Getty Images

Спортсмены из России смогут выступить на Enhanced Games, которые называют «Олимпийскими играми на стероидах», сообщил ТАСС президент проекта Арон Д’Соуза.

«Все спортсмены будут соревноваться как отдельные лица, а не как представители государств. К соревнованиям приглашаются спортсмены из всех стран», — сказал Д’Соуза на вопрос о возможности участия россиян. Единственным препятствием, по его словам, могут стать только требования принимающей страны к получению виз и других документов.

Проект игр, на которых все участники могут использовать допинг, если захотят, был придуман в 2022 году, их впервые планируется провести в 2024-м, точные даты и место еще не назывались. Соревнования должны пройти по легкой атлетике, плаванию, тяжелой атлетике, гимнастике и единоборствам.

В начале февраля профинансировать соревнования пообещал американский миллиардер, сооснователь PayPal Питер Тиль.

Как писало Insidethegames, в призовом фонде будет предусмотрен как минимум $1 млн для первого спортсмена, который побьет мировой рекорд ямайского спринтера Усэйна Болта на стометровке (9,58 секунды).

По словам Д'Соузы, интерес к играм проявили около 900 спортсменов. Одним из участников планирует стать австралийский призер Олимпиады в плавании Джеймс Магнуссен, пообещавший возобновить ради этого карьеру.

Глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьян Коу назвал «Олимпиаду на стероидах» нонсенсом и пообещал длительное отстранение тем, кто «будет настолько глуп, чтобы принять в ней участие».

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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) назвало проект «опасной и безответственной концепцией».

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Глава WADA Витольд Банька

Российские спортсмены по-прежнему отстранены от международных соревнований во многих видах.

Для участия в Олимпиаде в Париже к россиянам предъявили строгие требования — они не должны поддерживать военную операцию на Украине, иметь контракты с армией и спецслужбами, им будет разрешено выступить в индивидуальных дисциплинах только в нейтральном статусе и после дополнительной проверки.

Решение по участию в Олимпиаде в Париже Минспорт и ОКР еще не приняли, предложения будут озвучены 14 марта.

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