Россиян пообещали допустить на «Олимпиаду на стероидах» без ограничений
Спортсмены из России смогут выступить на Enhanced Games, которые называют «Олимпийскими играми на стероидах», сообщил ТАСС президент проекта Арон Д’Соуза.
«Все спортсмены будут соревноваться как отдельные лица, а не как представители государств. К соревнованиям приглашаются спортсмены из всех стран», — сказал Д’Соуза на вопрос о возможности участия россиян. Единственным препятствием, по его словам, могут стать только требования принимающей страны к получению виз и других документов.
Проект игр, на которых все участники могут использовать допинг, если захотят, был придуман в 2022 году, их впервые планируется провести в 2024-м, точные даты и место еще не назывались. Соревнования должны пройти по легкой атлетике, плаванию, тяжелой атлетике, гимнастике и единоборствам.
В начале февраля профинансировать соревнования пообещал американский миллиардер, сооснователь PayPal Питер Тиль.
Как писало Insidethegames, в призовом фонде будет предусмотрен как минимум $1 млн для первого спортсмена, который побьет мировой рекорд ямайского спринтера Усэйна Болта на стометровке (9,58 секунды).
По словам Д'Соузы, интерес к играм проявили около 900 спортсменов. Одним из участников планирует стать австралийский призер Олимпиады в плавании Джеймс Магнуссен, пообещавший возобновить ради этого карьеру.
Глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьян Коу назвал «Олимпиаду на стероидах» нонсенсом и пообещал длительное отстранение тем, кто «будет настолько глуп, чтобы принять в ней участие».
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) назвало проект «опасной и безответственной концепцией».
Российские спортсмены по-прежнему отстранены от международных соревнований во многих видах.
Для участия в Олимпиаде в Париже к россиянам предъявили строгие требования — они не должны поддерживать военную операцию на Украине, иметь контракты с армией и спецслужбами, им будет разрешено выступить в индивидуальных дисциплинах только в нейтральном статусе и после дополнительной проверки.
Решение по участию в Олимпиаде в Париже Минспорт и ОКР еще не приняли, предложения будут озвучены 14 марта.
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