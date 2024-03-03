«Авангард» отыгрался с 0:2 и одержал вторую победу над «Ладой» в плей-офф КХЛ

«Авангард» отыгрался с 0:2 и одержал вторую победу над «Ладой» в плей-офф

Второй матч серии завершился победой омичей со счетом 3:2 в овертайме, победный гол на счету Ивана Николишина

Фото: Официальный сайт ХК «‎Авангард» (Омск)

Омский «Авангард» одержал волевую победу над тольяттинской «Ладой» во втором матче первого раунда Кубка Гагарина.

Игра в Омске завершилась со счетом 3:2 (0:0, 0:2, 2:0, 0:1). У хозяев шайбы забросили Томаш Юрчо (52-я минута), Дамир Шарипзянов (53) и Иван Николишин (68).

У «Лады» отличились Никита Попугаев (26) и Егор Бабенко (28).

Счет в серии до четырех побед стал 2–0 в пользу «Авангарда».

Следующий матч пройдет 5 марта в Тольятти.

«Лада» в этом сезоне вернулась в КХЛ.