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«Авангард» отыгрался с 0:2 и одержал вторую победу над «Ладой» в плей-офф

«Авангард» отыгрался с 0:2 и одержал вторую победу над «Ладой» в плей-офф КХЛ
Второй матч серии завершился победой омичей со счетом 3:2 в овертайме, победный гол на счету Ивана Николишина
Фото: Официальный сайт ХК «‎Авангард» (Омск)
Фото: Официальный сайт ХК «‎Авангард» (Омск)

Омский «Авангард» одержал волевую победу над тольяттинской «Ладой» во втором матче первого раунда Кубка Гагарина.

Игра в Омске завершилась со счетом 3:2 (0:0, 0:2, 2:0, 0:1). У хозяев шайбы забросили Томаш Юрчо (52-я минута), Дамир Шарипзянов (53) и Иван Николишин (68).

У «Лады» отличились Никита Попугаев (26) и Егор Бабенко (28).

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Счет в серии до четырех побед стал 2–0 в пользу «Авангарда».

Следующий матч пройдет 5 марта в Тольятти.

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Теги
Анна Сатдинова
Хоккей КХЛ ХК Авангард ХК Лада
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