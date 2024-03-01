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СКА с поражения стартовал в плей-офф КХЛ

СКА с поражения стартовал в плей-офф КХЛ
Встреча завершилась со счетом 5:2 нижегородского «Торпедо»
Василий Глотов (СКА) во время матча
Василий Глотов (СКА) во время матча (Фото: Максим Константинов/ ТАСС)

Петербургский СКА проиграл дома нижегородскому «Торпедо» со счетом 2:5 в первом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе хозяев шайбы забросили Василий Глотов (11-я минута) и Сергей Толчинский (39), у гостей — Сергей Гончарук (7-я и 58-я минуты), Василий Атанасов (8, 37) и Владислав Фирстов (60).

Встреча прошла на «СКА-Арене» в присутствии 23 905 зрителей при объявленной вместимости в 22 300.

Серия проходит до четырех побед. Второй матч состоится в Санкт-Петербурге 3 марта, последующие две встречи пройдут в Нижнем Новгороде. По итогам регулярного чемпионата СКА занял второе место на Западе, «Торпедо» — седьмое.

Результаты остальных первых матчей стартового раунда Кубка Гагарина:

«Авангард» — «Лада» — 5:1

«Металлург» — «Амур» — 2:1

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