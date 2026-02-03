 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Самая титулованная украинка в истории Олимпиады сообщила о беременности

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан сообщила о беременности
На счету фехтовальщицы пять Олимпиад подряд и шесть медалей Игр
Ольга Харлан
Ольга Харлан (Фото: Al Bello / Getty Images)

Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию украинка Ольга Харлан объявила на свой странице в социальной сети Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) о беременности.

«Лучшая глава в моей жизни вот-вот начнется», — написала Харлан.

Фехтовальщица принимала участие в пяти Олимпиадах подряд: в Пекине (2008), Лондоне (2012), Рио-де-Жанейро (2016), Токио (2020), Париж (2024)

Харлан считается самой титулованной украинкой в истории Игр. На ее счету шесть олимпийских медалей по фехтованию — два золота в командном турнире саблисток (2008, 2024), серебро (2016) и три бронзы (2012, 2016, 2024). По количеству золотых медалей среди украинок лидирует уроженка Симферополя, пловчиха Яна Клочкова.

Харлан активно выступает против участия россиян в соревнованиях по фехтованию в своих социальных сетях. В июле 2023 года она была дисквалифицирована с чемпионата мира в Милане из-за отказа пожать руку россиянке Анне Смирновой.

На текущий момент российские и белорусские спортсмены выступают на турнирах Международной федерации фехтования (FIE) в нейтральном статусе. 23 декабря FIE допустила юниоров из двух стран к соревнованиям с национальным флагом и гимном.

Авторы
Теги
Рената Утяева
Ольга Харлан фехтование летние Олимпийские игры
