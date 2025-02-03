Российская теннисистка поднялась на 86 позиций в чемпионской гонке WTA

Россиянка Александрова поднялась с 93-го на 7-е место в чемпионской гонке WTA

Екатерина Александрова после победы на турнире в Линце поднялась с 93-го места на седьмую строчку чемпионской гонки WTA. Также россиянка поднялась на пять позиций в мировом рейтинге

Екатерина Александрова (Фото: Global Look Press)

Российская теннисистка Екатерина Александрова поднялась на седьмую строчку в чемпионской гонке Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого представлена на сайте организации.

Александрова 2 февраля выиграла турнир в Линце, обыграв в финале украинку Даяну Ястремскую со счетом 6:2, 3:6, 7:5. До победы в Австрии россиянка занимала 93-е место в чемпионской гонке WTA.

После победы на турнире в Австрии Александрова поднялась с 30-ого на 25-е место в рейтинге WTA. 30-летняя Александрова благодаря победе на соревновании в Линце выиграла свой пятый трофей на турнирах WTA в одиночном разряде за карьеру.

Лидером чемпионской гонки является победительница Australian Open американка Мэдисон Киз, на втором месте первая ракетка мира Арина Соболенко, а тройку замкнула польская теннисистка Ига Свёнтек.