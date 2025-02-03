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Российская теннисистка поднялась на 86 позиций в чемпионской гонке WTA

Россиянка Александрова поднялась с 93-го на 7-е место в чемпионской гонке WTA
Екатерина Александрова после победы на турнире в Линце поднялась с 93-го места на седьмую строчку чемпионской гонки WTA. Также россиянка поднялась на пять позиций в мировом рейтинге
Екатерина Александрова
Екатерина Александрова (Фото: Global Look Press)

Российская теннисистка Екатерина Александрова поднялась на седьмую строчку в чемпионской гонке Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого представлена на сайте организации.

Александрова 2 февраля выиграла турнир в Линце, обыграв в финале украинку Даяну Ястремскую со счетом 6:2, 3:6, 7:5. До победы в Австрии россиянка занимала 93-е место в чемпионской гонке WTA.

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После победы на турнире в Австрии Александрова поднялась с 30-ого на 25-е место в рейтинге WTA. 30-летняя Александрова благодаря победе на соревновании в Линце выиграла свой пятый трофей на турнирах WTA в одиночном разряде за карьеру.

Лидером чемпионской гонки является победительница Australian Open американка Мэдисон Киз, на втором месте первая ракетка мира Арина Соболенко, а тройку замкнула польская теннисистка Ига Свёнтек.

Версия чемпионской гонки WTA от 3 февраля:

1 (1). Мэдисон Киз (США) — 2554 очка;
2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 1800;
3 (3). Ига Свёнтек (Польша) — 1105;
4 (4). Кори Гауфф (США) — 930;
5 (5). Паула Бадоса (Испания) — 841;
6 (16). Клара Таусон (Дания) — 575;
7 (93). Екатерина Александрова (Россия) — 571;
8 (6). Эмма Наварро (США) — 539;
9 (40). Даяна Ястремская (Украина) — 510;
10 (7). Диана Шнайдер (Россия) — 489;
11 (8). Полина Кудерметова (Россия) — 489...
14 (10). Мирра Андреева (Россия) — 489...
16 (11). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 431...
18 (13). Дарья Касаткина (Россия) — 408...
27 (20). Вероника Кудерметова (Россия) — 295.

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Теги
Альвина Цаканян
теннис WTA Екатерина Александрова
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