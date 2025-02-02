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Спорт ,  
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Украинка отказалась пожать руку российской чемпионке турнира WTА в Линце

Украинка отказалась пожать руку Александровой после финала турнира WTA в Линце
Даяна Ястремская проиграла в трех сетах Екатерине Александровой в финале турнире в Линце, после чего не пожала сопернице руку, не стала фотографироваться и пожаловалась, что ей было морально тяжело в этом матче
Даяна Ястремская
Даяна Ястремская (Фото: Alexander Scheuber / Getty Images)

Четвертая ракетка Украины Даяна Ястремская после проигрыша россиянке Екатерине Александровой в финале крупного турнира в австрийском Линце отказалась от рукопожатия и совместной фотографии с чемпионкой, пишет «Матч ТВ».

Александрова победила Ястремскую со счетом 6:2, 3:6, 7:5 и впервые выиграла турнир категории WTA-500 (за который победительнице дают 500 рейтинговых очков).

Украинка сразу после матча не подошла к сетке, чтобы поздравить соперницу и поблагодарить судью на вышке. Она вернулась на корт только к началу церемонии награждения.

Ястремская призналась, что ей было морально тяжело играть против Александровой в финале, отмечает ТАСС.

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Спорт
Екатерина Александрова

Александрова после победы заявила, что очень счастлива, а Линц для нее «всегда будет особенным и волшебным местом».

Россиянка в третий раз играла в финале в Линце, но впервые одержала победу. Всего на счету Александровой пять трофеев WTA за карьеру.

Украинские спортсмены отказываются от традиционных рукопожатий и досрочно покидают церемонии награждения с россиянами и белорусами, которые с 2022 года в основном выступают в нейтральном статусе.

При этом в 2023 году украинские теннисисты просили Министерство молодежи и спорта страны отказаться от полного бойкота международных турниров, на которые допущены россияне и белорусы, Ястремская была в числе подписавших это обращение.

Для украинских спортсменов к Олимпиаде в Париже были разработаны рекомендации по поведению, которые, в частности, подразумевали отказ от приветствий, рукопожатий, совместных фотографий и интервью.

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Теги
Анна Сатдинова
теннис WTA Екатерина Александрова


 

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