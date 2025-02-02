Россиянка Александрова победила украинку в финале турнира в австрийском Линце

Российская теннисистка победила украинку в финале турнира в Австрии

Екатерина Александрова обыграла Даяну Ястремскую со счетом 6:2, 3:6, 7:5 в финале турнира в Линце

Екатерина Александрова (Фото: Alexander Scheuber / Getty Image)

Российская теннисистка Екатерина Александрова выиграла турнир в австрийском Линце с призовым фондом более €900 тыс.

В финале Александрова, 30-я ракетка мира, победила украинку Даяну Ястремскую (72-я) со счетом 6:2, 3:6, 7:5.

Александрова в третий раз играла в финале турнире в Линце — в 2018-м она уступила итальянке Камиле Джорджи, а в 2024-м — латвийке Елене Остапенко.

Для россиянки это пятый трофей на турнирах WTA в одиночном разряде за карьеру.

За победу в Линце Александрова получит €142 тыс. призовых.

В live-версии рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) Александрова поднялась на 25-е место.