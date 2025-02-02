 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье


 

Спорт ,  
0 

Российская теннисистка победила украинку в финале турнира в Австрии

Россиянка Александрова победила украинку в финале турнира в австрийском Линце
Екатерина Александрова обыграла Даяну Ястремскую со счетом 6:2, 3:6, 7:5 в финале турнира в Линце
Екатерина Александрова
Екатерина Александрова (Фото: Alexander Scheuber / Getty Image)

Российская теннисистка Екатерина Александрова выиграла турнир в австрийском Линце с призовым фондом более €900 тыс.

В финале Александрова, 30-я ракетка мира, победила украинку Даяну Ястремскую (72-я) со счетом 6:2, 3:6, 7:5.

Александрова в третий раз играла в финале турнире в Линце — в 2018-м она уступила итальянке Камиле Джорджи, а в 2024-м — латвийке Елене Остапенко.

Для россиянки это пятый трофей на турнирах WTA в одиночном разряде за карьеру.

За победу в Линце Александрова получит €142 тыс. призовых.

В live-версии рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) Александрова поднялась на 25-е место.

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

МИД Испании заявил, что Европе придется восстановить отношения с Россией

Путин заявил, что Трамп «наведет порядок» среди европейских политиков

Вице-губернатор Приморья погиб, возвращаясь с боевого задания

Собянин показал, как будет выглядеть Цирк на Вернадского после реконструкции

Покупать сейчас или подождать: что будет с ценами на квартиры в 2025 году

Китайцы начнут продавать в России недорогой кроссовер с ресурсом более 1 млн км

РБК запускает винный салон. Расписание

Великобритания и страны ЕС не пришли к согласию о миротворцах на Украине

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

В 2024 году Турция приблизилась к рекордным показателям турпотока из России

Посланник Трампа рассказал о «надежном плане» завершения боев на Украине

В Финляндии школьнику с российским паспортом отказали в экскурсии
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
теннис WTA Екатерина Александрова


 

Материалы по теме
Теннисист рассказал, как потерял сознание перед матчем на Australian Open
Спорт
Два российских теннисиста проиграли на старте Australian Open
Спорт
Российская теннисистка проиграла украинке Свитолиной на Australian Open
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 1 февраля
EUR ЦБ: 102,13 (-0,65) Инвестиции, 31 янв, 17:34 Курс доллара на 1 февраля
USD ЦБ: 97,81 (-0,2) Инвестиции, 31 янв, 17:34
«Спартак» отыгрался с 0:3, но все равно уступил в матче КХЛ с 14 шайбамиСпорт, 19:33
FT рассказала об угрозе усилиям Чехии по закупке боеприпасов для УкраиныПолитика, 19:30
Техника SCAMPER: как придумывать новое на основе других идейРБК и Dar, 19:22
У «Манчестер Юнайтед» прервалась трехматчевая победная серияСпорт, 19:15
Временный президент Сирии совершил первый зарубежный визит. ВидеоПолитика, 18:50
Тарифы Трампа ударят по поставкам в США авокадо, перца и автомобилейПолитика, 18:32
На турнире в Абу-Даби извинились за ошибку с национальностью КасаткинойСпорт, 18:27
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
3-дневный интенсив о работе с чат-ботом
Подробнее
Гладков рассказал об ударах ВСУ по микроавтобусу и мусоровозуПолитика, 18:26
Российская теннисистка победила украинку в финале турнира в АвстрииСпорт, 18:26
Как снабжают электроэнергией крупные научные центрыРБК и Россети, 18:22
Замглавы МВД раскрыл число нелегальных мигрантов на территории РоссииОбщество, 18:10
Финский премьер счел «очень серьезной ситуацией» возможные пошлины СШАПолитика, 18:05
«РИА Новости» сообщило, что замглавы политбюро ХАМАС приедет в МосквуПолитика, 17:55
Зеленский заявил о «как никогда» близком миреПолитика, 17:48