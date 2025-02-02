Российская теннисистка победила украинку в финале турнира в Австрии
Российская теннисистка Екатерина Александрова выиграла турнир в австрийском Линце с призовым фондом более €900 тыс.
В финале Александрова, 30-я ракетка мира, победила украинку Даяну Ястремскую (72-я) со счетом 6:2, 3:6, 7:5.
Александрова в третий раз играла в финале турнире в Линце — в 2018-м она уступила итальянке Камиле Джорджи, а в 2024-м — латвийке Елене Остапенко.
Для россиянки это пятый трофей на турнирах WTA в одиночном разряде за карьеру.
За победу в Линце Александрова получит €142 тыс. призовых.
В live-версии рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) Александрова поднялась на 25-е место.
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