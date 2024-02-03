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Подозреваемого в убийстве бойца MMA Мутаева задержали в Дагестане

МВД: подозреваемого в убийстве бойца MMA Мутаева задержали в Дагестане
Магомедрасул Мутаев, который занимался в школе Абдулманапа Нурмагомедова, 31 января был застрелен в Махачкале. В убийстве подозревается 18-летний уроженец Кумторкалинского района
Магомедрасул Мутаев
Магомедрасул Мутаев (Фото: соцсети бойца)

Подозреваемый в убийстве бойца ММА из промоушена Fight Nights Магомедрасула Мутаева задержан в Дагестане. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального МВД.

«Полицейскими в ходе проведенных мероприятий был установлен подозреваемый, им оказался 18-летний уроженец Кумторкалинского района. Молодой человек был объявлен в розыск и в течение двух суток задержан в Хасавюртовском районе», — говорится в сообщении.

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Мутаев был убит 31 января возле дома, расположенного по улице Гапцахской в городе Махачкале. По версии следствия, подозреваемый, вооружившись огнестрельным оружием, произвел в 21-летнего бойца не менее семи выстрелов. От полученных ранений Мутаев скончался по пути в больницу.

Следственный комитет завел дело по статье об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК, до 15 лет лишения свободы) и незаконном обороте оружия (ч. 2 ст. 222 УК, до восьми лет заключения).

Мутаев занимался в школе отца экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманапа Нурмагомедова. Как писал Mash, на Мутаева ранее уже совершали покушение, нападавший стрелял в него, но не попал. Телеграм-канал ВЧК-ОГПУ сообщал, что у семьи спортсмена «конфликт с соседями».

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Иван Витченко Иван Витченко
смешанные единоборства (ММА) Дагестан Махачкала убийство Хабиб Нурмагомедов
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