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СК возбудил уголовное дело по факту убийства бойца из школы Нурмагомедова

СК возбудил уголовное дело по факту убийства бойца из школы Нурмагомедова
Следственный комитет завел дело по статье об убийстве и незаконном обороте оружия после смерти 21-летнего Магомедрасула Мутаева
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Магомедрасул Мутаев (Фото: mutaev__97 / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело по факту убийства бойца смешанных единоборств промоушена Fight Nights Магомедрасула Мутаева. Об этом сообщает следственное управление СК России по Дагестану.

Мутаева убили 31 января 2024 года в 22:30 по местному времени. По версии следствия, подозреваемый, вооружившись огнестрельным оружием, находясь возле жилого дома, расположенного по улице Гапцахской в городе Махачкале, произвело в 21-летнего местного жителя не менее семи выстрелов. От полученных огнестрельных ранений Мутаев скончался по пути следования в медицинское учреждение.

Следственный комитет завел дело по статье об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК, до 15 лет лишения свободы) и незаконном обороте оружия (ч. 2 ст. 222 УК, до восьми лет заключения). Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования.

В Махачкале убили бойца смешанных единоборств из школы Нурмагомедова
Спорт

Мутаев занимался в школе отца экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманапа Нурмагомедова. Как пишет Mash, на Мутаева ранее уже совершали покушение, нападавший стрелял в него, но не попал. Телеграм-канал ВЧК-ОГПУ пишет, что у семьи спортсмена «конфликт с соседями».

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Теги
смешанные единоборства (ММА) Махачкала Дагестан Хабиб Нурмагомедов убийство
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В Махачкале убили бойца смешанных единоборств из школы Нурмагомедова
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