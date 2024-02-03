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Льюис Хэмилтон объяснил свой переход в Ferrari

Льюис Хэмилтон о переходе в Ferrari: смогу исполнить еще одну детскую мечту
Семикратный чемпион «Формулы-1» считает, что для него настало время что-то изменить и принять новый вызов в карьере. Британец добавил, что полон решимости завершить сотрудничество с Mercedes на высоком уровне в предстоящем сезоне
Льюис Хэмилтон
Льюис Хэмилтон (Фото: Clive Rose / Getty Images)

Семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон сделал в своем Instagram (владелец соцсети компания Metа признана в России экстремистской организацией и запрещена) заявление по поводу перехода из Mercedes в Ferrari.

«Настало время что-то изменить и принять новый вызов. Я до сих пор помню чувство, когда я сделал прыжок веры в неизведанное, когда впервые присоединился к Mercedes в 2013 году. Я знаю, что некоторые люди тогда этого не понимали, но я был прав, сделав этот шаг тогда, и это чувство у меня снова появилось», — написал Хэмилтон.

По словам Хэмилтона, ему невероятно повезло. «С Mercedes я добавился того, о чем в детстве мог только мечтать. У меня теперь есть шанс осуществить еще одну детскую мечту. Сесть за руль красной Ferrari», — сказал гонщик.

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Спорт
Льюис Хэмилтон

Британец добавил, что сейчас не думает о сезоне-2025, в котором начнет выступать за Ferrari. «Я сосредоточен на предстоящем сезоне и на возвращении на правильный путь вместе с Mercedes. Я более мотивирован, чем когда-либо, я в лучшей форме и более сосредоточен, чем когда-либо, и я хочу помочь Mercedes снова побеждать. Я на 100% предан своей работе и полон решимости завершить сотрудничество с командой на высоком уровне», — добавил Хэмилтон.

Ferrari 1 февраля объявила, что 39-летний Хэмилтон с сезона-2025 будет выступать за итальянскую команду.

Хэмилтон одержал 103 победы (это рекорд) в гонках «Формулы-1», на его счету семь чемпионских титулов, а рекордный восьмой ему не дал в 2021 году завоевать пилот Red Bull Макс Ферстаппен, который опередил британца на последнем круге финального этапа.

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В прошлом сезоне Хэмилтон стал третьим в зачете пилотов, уступив Ферстаппену и Серхио Пересу и шесть раз попав на подиум. Последний раз в Гран-при он побеждал в 2021 году.

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Иван Витченко Иван Витченко
Формула-1 Льюис Хэмилтон автогонки Ferrari Mercedes
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