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Четвертая ракетка России вышла в финал турнира WTA в Австрии

Россиянка Александрова вышла в финал турнира WTA в Линце
Екатерина Александрова в 1/2 финала в Линце в трех сетах победила Донну Векич из Хорватии. В решающем матче ее соперницей будет соотечественница Анастасия Павлюченкова или латвийка Елена Остапенко
Екатерина Александрова
Екатерина Александрова (Фото: Alexander Scheuber / Getty Images for MatchMake)

Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла в финал турнира WTA в австрийском Линце.

В 1/2 финала 29-летняя россиянка, посеянная на турнире под вторым номером, победила хорватку Донну Векич, 34-ю ракетку мира, со счетом 5:7, 7:6 (7:4), 7:6 (8:6).

В личных встречах у Александровой и Векич счет стал 2–2.

В решающем матче Александрова сыграет с победительницей пары Анастасия Павлюченкова (Россия) — Елена Остапенко (Латвия).

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Александрова является 21-й ракеткой мира (четвертой — в России), на ее счету четыре титула на турнирах WTA.

Турнир в Линце завершится 4 февраля. Призовой фонд соревнований составляет €802 тыс. В прошлом году турнир выиграла россиянка Анастасия Потапова, которую на нынешнем турнире Александрова победила в четвертьфинале.

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Иван Витченко Иван Витченко
теннис Екатерина Александрова
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