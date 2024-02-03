Россиянка в 19 лет второй раз в карьере вышла в финал турнира WTA
Российская теннисистка Диана Шнайдер вышла в финал турнира WTA в Хуахине (Таиланд).
В 1/2 финала 19-летняя россиянка победила китаянку Синьюй Ван, 40-ю ракетку мира, со счетом 6:2, 7:6 (7:5).
В решающем матче соперницей Шнайдер станет победительница пары Ван Яфань (Китай, 78-й номер рейтинга WTA) — Чжу Линь (Китай, 45).
Шнайдер сейчас занимает 108-е место в рейтинге WTA. В парном разряде она выиграла три юниорских турнира «Большого шлема» — Australian Open (2022), Уимблдон (2021) и US Open (2022). В сентябре прошлого года она впервые в своей карьере вышла в финал турнира WTA, где уступила Онс Жабер из Туниса.
Турнир в Хуахине завершится 4 февраля. Призовой фонд соревнований составляет $267 тыс.
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