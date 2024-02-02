Четвертая ракетка России вышла в полуфинал турнира WTA в Австрии
Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла в полуфинал турнира WTA в австрийском Линце.
В 1/4 финала 29-летняя россиянка, посеянная на турнире под вторым номером, победила соотечественницу Анастасию Потапову (5) со счетом 6:2, 7:6 (10:8).
В следующем матче Александрова сыграет с хорваткой Донной Векич (34-й номер рейтинга WTA).
Александрова является 21-й ракеткой мира (четвертой — в России), на ее счету четыре титула на турнирах WTA.
22-летняя Потапова занимает 27-е место в мировом рейтинге. На счету россиянки два титула WTA, в том числе она победила в Линце в прошлом году.
Турнир в Линце завершится 4 февраля. Призовой фонд соревнований составляет €802 тыс.
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