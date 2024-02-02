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Четвертая ракетка России вышла в полуфинал турнира WTA в Австрии

Александрова победила Потапову в российском четвертьфинале турнира WTA в Линце
Екатерина Александрова в 1/4 финала в Линце в двух сетах победила соотечественницу Анастасию Потапову. Ее следующей соперницей будет хорватка Донна Векич
Екатерина Александрова
Екатерина Александрова (Фото: Alexander Scheuber / Getty Images for MatchMaker)

Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла в полуфинал турнира WTA в австрийском Линце.

В 1/4 финала 29-летняя россиянка, посеянная на турнире под вторым номером, победила соотечественницу Анастасию Потапову (5) со счетом 6:2, 7:6 (10:8).

В следующем матче Александрова сыграет с хорваткой Донной Векич (34-й номер рейтинга WTA).

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Александрова является 21-й ракеткой мира (четвертой — в России), на ее счету четыре титула на турнирах WTA.

22-летняя Потапова занимает 27-е место в мировом рейтинге. На счету россиянки два титула WTA, в том числе она победила в Линце в прошлом году.

Турнир в Линце завершится 4 февраля. Призовой фонд соревнований составляет €802 тыс.

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Иван Витченко Иван Витченко
теннис Анастасия Потапова Екатерина Александрова
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