Бетербиев назвал предполагаемую дату чемпионского боя с Биволом
Чемпион мира по боксу в полутяжелом весе по трем престижным версиям Артур Бетербиев рассказал ТАСС, что получил предложение провести бой против Дмитрия Бивола 1 июня.
Спортсмен отметил, что контракт на поединок пока не подписан, но он намерен согласится.
«Мне бы нужно было больше времени на подготовку. 1 июня — это дата, которую предложили. Мне бы хотелось больше времени на подготовку после Рамадана. Но если будет так, я приму предложение», — сказал Бетербиев.
Бивол, суперчемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе, в январе говорил, что ожидает в скором времени официального объявления о бое за звание абсолютного чемпиона мира против Бетербиева. Поединок должен состоятся в Саудовской Аравии.
Бивол в своем последнем поединке 23 декабря победил единогласным решением судей британца Линдона Артура, Бетербиев 14 января нокаутировал британца Каллума Смита.
Бетербиев владеет титулами по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO).
На счету 39-летнего Бетербиева победы во всех 20 боях на профессиональном ринге. 33-летний Бивол также выиграл все свои 22 боя.
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