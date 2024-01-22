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Бивол заявил, что ожидает скорого объявления его боя против Бетербиева

Бивол: думаю, объявление о нашем бое с Бетербиевым состоится уже скоро
Поединок за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в полутяжелом весе должен состоятся в Саудовской Аравии
Дмитрий Бивол
Дмитрий Бивол (Фото: Richard Pelham / Getty Images)

Суперчемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе россиянин Дмитрий Бивол рассказал «Матч ТВ», что ожидает в скором времени официального объявления о бое за звание абсолютного чемпиона мира против соотечественника Артура Бетербиева.

«Эта встреча реальна. <...> Думаю, объявление о нашем бое состоится уже скоро. Просто мне было бы неправильно с точки зрения этики сейчас публично что‑то передавать. Обычно промоутеры или организаторы объявляют бои, а не спортсмены», — сказал Бивол.

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На вопрос про сроки поединка Бивол ответил: «Был разговор про конец апреля, но сейчас чуть по‑другому. Думаю, объявление дат следует ожидать, когда саудовская сторона все определит».

По словам Бивола, есть понимание, что сейчас бой с Бетербиевым максимально реален, чем когда‑либо был. «Есть понимание, что он реален и что этот бой близок. Отлично», — заключил боксер.

Бивол в своем последнем поединке 23 декабря победил единогласным решением судей британца Линдона Артура, Бетербиев 14 января нокаутировал британца Каллума Смита.

Бетербиев владеет титулами по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO). Бивол ранее говорил, что договорился по условиям поединка с Бетербиевым в Саудовской Аравии и ему осталось только дождаться соперника.

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Иван Витченко Иван Витченко
бокс Дмитрий Бивол Артур Бетербиев
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