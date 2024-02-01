В WADA заявили, что команда юристов подвела Валиеву

Гендир WADA Оливер Ниггли, что команда юристов Камилы Валиевой не смогла доказать источник запрещенной субстанции в организме фигуристки, поэтому спортсменку отстранили на четыре года

Камила Валиева (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Российская фигуристке Камила Валиева дисквалифицирована на максимальный срок, потому что команда юристов подвела спортсменку, об этом рассказал в эфир The Sports Ambassador генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливер Ниггли.

«Я не думаю, что два года — это максимум [для Защищенного лица]. Они имеют несколько прав, недоступных для других. Это включает то, какие доказательства они должны представить суду, как должны объяснять источник Запрещенной субстанции. Есть возможности, которые, если хотите, делают жизнь Защищенных лиц легче, потому что взрослые в такой ситуации должны объяснять нарушение. Эти возможности были опробованы и использованы командой госпожи Валиевой», — сказал Ниггли.

По словам гендира WADA, в суде сторона Валиевой рассказала о том, что запрещенный препарат попал в организм спортсменки из-за приготовленного дедушкой фигуристки десерта, однако команда юристов не смогла предоставить доказательства и подтвердить теорию.

«Никто в это не поверил. Не было доказательств, подтверждающих эту теорию. И в результате, к концу слушаний, команда [юристов] подвела спортсмена, не будучи способной вообще доказать источник субстанции, они не показали ничего заслуживающего доверия в части источника субстанции. Итог — в отсутствие каких-либо доказательств того, как субстанция попала в организм спортсменки, она получила максимальное наказание», — заключил он.

CAS 29 января дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил, а не два года, которые прописаны в кодексе WADA как максимальное наказание для защищенного лица.

Дисквалификация фигуристки отсчитывается с 25 декабря 2021 года. CAS постановил, что все ее результаты с этого момента (то есть со сдачи положительной пробы на чемпионате России) должны быть аннулированы.

После дисквалификации Валиевой российским фигуристам присудили бронзовую медаль командного турнира Олимпийских игр 2022 года в Пекине вместо золота. Также Валиева лишилась звания чемпионаки Европы 2022 года, а золотую медаль теперь получит Анна Щербакова.

Валиева на время отстранения не имеет права тренироваться за государственные деньги. По этой причине она не могла продолжить заниматься с Тутберидзе на прежних условиях, отмечает «РИА Новости».