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«Интер» победил «Аталанту» и вышел в финал Суперкубка Италии

Матч завершился со счетом 2:0. Второй финалист определится в противостоянии «Милана» и «Ювентуса» 3 января
Главный тренер &laquo;Интера&raquo; Симоне Индзаги
Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги (Фото: Abdullah Ahmed / Getty Images)

Действующий чемпион Серии А «Интер» победил «Аталанту» в полуфинале Суперкубка Италии, который прошел в Эр-Рияде.

Матч завершился со счетом 2:0. Дензел Дюмфрис оформил дубль, забив на 49-й и 61-й минутах матча.

В другом полуфинале 3 января встретятся обладатель Кубка Италии «Ювентус» и серебряный призер чемпионата «Милан».

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«Аталанта» приняла участие в розыгрыше как финалист Кубка Италии прошлого сезона. В этом сезоне клуб из Бергамо лидирует в Серии А после 18 туров.

Предыдущие два года Суперкубок выигрывал «Интер», с 2023-го трофей разыгрывают с участием четырех команд в Саудовской Аравии.

Больше всего Суперкубков на счету «Ювентуса» (9).

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