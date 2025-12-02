Федерация лыжных гонок призвала Большунова и Бакурова помириться
Решение об отстранении от стартов трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова направлено на обеспечение баланса интересов, поддержку пострадавшего спортсмена и сохранение справедливости в спортивном процессе, говорится в решении Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).
Большунова отстранили до восстановления Александра Бакурова, которому он нанес травму.
Большунов 29 ноября упал во время борьбы с Бакуровым и не смог выйти в финал спринта на этапе Кубка России в Кировске. После гонки он толкнул Бакурова на бортик и тот получил сильный ушиб ноги. Из-за травмы Бакуров выбыл на две недели.
«Президиум ФЛГР считает данные действия Александра Большунова недопустимыми и противоречащими нормам взаимоотношений в команде, базовым принципам спортивной этики, уважения и безопасности участников соревнований», — говорится в сообщении.
Президиум ФЛГР также рекомендовал тренерам «усилить воспитательную и профилактическую работу со спортсменами, уделяя особое внимание нормам поведения в соревновательной среде и за ее пределами». Большунову же рекомендовано провести личную беседу с Бакуровым для «урегулирования ситуации, восстановления уважительных отношений и исключения дальнейшей эскалации конфликта».
В ФЛГР также обратились к болельщикам и представителям СМИ с просьбой воздерживаться от агрессивных комментариев, эмоциональных нападок, травли и дальнейшего разжигания конфликта вокруг данной ситуации. «Мы уверены, что уважение к спортсменам, сдержанность и конструктивность — необходимые условия для гармоничного развития спорта. Сегодня наша главная задача — сохранить атмосферу праздника спорта, честного соперничества и человеческого таланта, которым всегда славились российские лыжные гонки», — говорится в сообщении.
Большунов 2 декабря извинился за то, что толкнул соперника и нанес ему травму. При этом он обвинил Бакурова в симуляции и журналистов в «цирке с камерами».
