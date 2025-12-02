 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Тренер Большунова заявил, что Бакуров «не совсем честен»

Бородавко заявил, что Бакуров «не совсем честен» в истории с Большуновым
Юрий Бородавко считает, что Александр Бакуров тоже виноват в конфликте с трехкратным олимпийским чемпионом
Александр Бакуров
Александр Бакуров (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Cтарший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко считает, что Александр Бакуров был не совсем честен в причинах конфликта с трехкратным олимпийским чемпионом Александром Большуновым. Об этом Бородавко заявил «Спорт-Экспрессу».

«Александр же не набросился на других, которые тоже бежали в этом забеге. Значит, у него были основания в отношении этого человека, который на белом глазу говорит, что не видел спортсмена», — сказал Бородавко, который является тренером Большунова.

Бородавко не верит словам Бакурова. «Ты бежишь, перекрываешь лыжню, ставишь спортсмену палки между ног, а потом всем говоришь, что ты не видел? Не верю в такое! Этот молодой человек не совсем честен», — заключил тренер.

Большунов 29 ноября упал во время борьбы с Бакуровым и не смог выйти в финал спринта на этапе Кубка России в Кировске. После гонки он толкнул Бакурова на бортик и тот получил сильный ушиб ноги. Из-за травмы Бакуров выбыл на две недели.

Большунов позднее извинился за свое поведение и пообещал, что подобное больше не повторится. Однако тут же отметил, что странно было видеть соперника, который хромал на видео, а без видео уже спокойно шел без хромоты. Большунов также отметил, что его эмоции и мат со стороны Бакурова привели к этому инциденту.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
лыжи Александр Большунов
