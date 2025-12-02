 Перейти к основному контенту
Союз биатлонистов планирует обжаловать недопуск россиян в CAS

Союз биатлонистов планирует обжаловать недопуск россиян в CAS
Сегодня, 2 декабря, CAS признал неправомерным отстранение российских лыжников от международных турниров и Олимпийских игр-2026
Виктор Майгуров
Виктор Майгуров (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Союз биатлонистов России (СБР) находится в процессе подачи апелляции в CAS на решение Международного союза биатлонистов (IBU) о недопуске россиян к международным стартам и Олимпиаде-2026, заявил «РБК Спорт» президент организации Виктор Майгуров.

«У нас все в процессе. Конкретику пока давать не буду. Мы этим занимаемся», — сказал Майгуров.

Сегодня, 2 декабря, Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение в пользу российских спортсменов, удовлетворив их апелляцию на запрет от Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) на участие в международных соревнованиях.

CAS обязал FIS допустить россиян: в олимпийских дисциплинах — в нейтральном статусе, как того требует решение МОК; в паралимпийских дисциплинах — на тех же условиях, что и остальных спортсменов, то есть под российским флагом и с использованием национальной символики. Российские лыжники также теперь могут принять участие в олимпийской квалификации.

В июне IBU заявил, что на Олимпиаду-2026 смогут попасть максимум четверо российских спортсменов, если они выполнят квалификационные требования. Однако из-за ограничений такой возможности у россиян не было.

В августе IBU фактически закрыл россиянам путь на Олимпиаду, исключив нейтральных атлетов из квалификационного процесса. К тому моменту было распределено 186 из 210 олимпийских квот. Оставшиеся 24 места будут распределены 18 января 2026 года, после этапа Кубка мира в Рупольдинге (Германия), на основе рейтинга квалификационных очков IBU.

IBU отстранил россиян в 2022 году после начала военной операции на Украине.

Полина Мельникова
Биатлон CAS Международный союз биатлонистов (IBU) Виктор Майгуров Союз биатлонистов России
