Тренер ответил Большунову на слова о конфликте с лыжниками его группы
Высказывания трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова, который обвинил лыжников из группы тренера Егора Сорина в постоянных конфликтах, вызывают удивление. Об этом Сорин заявил ТАСС.
Большунов ранее заявил, что с момента отстранения от международных стартов находится в конфликте со спортсменами из группы Сорина. По словам лыжника, в каждой контактной гонке случаются «либо специальные перекрытия, либо подрезка, либо, как было на масс-стартах закрытия сезона, блокирование перед бонусными отсечкам».
«Его заявления о том, что лыжники, тренирующиеся в моей группе, специально создают ему препятствия на лыжне, выглядят весьма странно. Почему он говорит об этом сейчас? Ведь есть регламент проведения соревнований, есть процедура подачи протестов», — сказал Сорин.
Тренер задался вопросом, почему не подавались оперативно протесты, и отметил, что можно было что-то сказать сразу после финиша. «Были неприятные эпизоды между Иваном Горбуновым и Савелием Коростелевым, но с Большуновым — не помню. Но говорить, что вся группа занимается этим... Мне даже смешно», — добавил он.
Помимо этого Сорин опроверг слова Большунова о нецензурных выражениях со стороны Александра Бакурова в недавнем спринте в Кировске. «Большунов, мягко говоря, лукавит, когда говорит о том, что он толкнул Бакурова в ответ на мат с его стороны. Я находился рядом со своим спортсменом, который опирался на заборчик и стоял спиной ко всем другим финишировавшим лыжникам. Как можно высказывать что-то сопернику, не видя его? Очень странные оправдания прозвучали от Большунова», — заключил Сорин.
Большунов 29 ноября упал во время борьбы с Бакуровым (он тренируется в группе Сорина. — РБК) и не смог выйти в финал спринта на этапе Кубка России в Кировске. После гонки он толкнул Бакурова на бортик, и тот получил сильный ушиб ноги. Из-за травмы Бакуров выбыл на две недели. Инцидент рассмотрит президиум Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) 2 декабря.
Большунов позднее извинился за свое поведение и пообещал, что подобное больше не повторится. Однако тут же отметил, что странно было видеть соперника, который хромал на видео, а без видео уже спокойно шел без хромоты. Большунов также отметил, что его эмоции и мат со стороны Бакурова привели к этому инциденту.
