 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Фулхэм Манчестер Сити 1 4,6 x 4,1 2 1,71 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ньюкасл Тоттенхэм 1 1,84 x 3,7 2 4,2 Футбол Германия. Кубок Боруссия Дортмунд Байер 1 1,86 x 3,9 2 3,8 Футбол Италия. Кубок Ювентус Удинезе 1 1,4 x 4,7 2 8 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ливерпуль Сандерленд 1 1,35 x 5,2 2 8 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Юнайтед Вест Хэм 1 1,45 x 4,8 2 6,4 Футбол Италия. Кубок Лацио Милан 1 3,4 x 3,3 2 2,2 Единоборства MMA. UFC 323. Лас-Вегас. Титульный бой. Легчайший вес. 5 раундов Мераб Двалишвили Петр Ян 1 1,29 x 63 2 3,75 Единоборства MMA. UFC 323. Лас-Вегас Брэндон Морено Тацуро Тайра 1 1,94 x 50 2 1,9 Единоборства MMA. UFC 323. Лас-Вегас. Титульный бой. Наилегчайший вес. 5 раундов Алешандре Пантожа Джошуа Ван 1 1,35 x 61 2 3,33 Бокс IBA PRO. Титульные бои. 12 раундов Кубрат Пулев Мурат Гассиев 1 4,35 x 22 2 1,24
Спорт⁠,
0

The Athletic узнал, что УЕФА обсуждает возможное отстранение Израиля

The Athletic: УЕФА обсуждает возможное отстранение Израиля
УЕФА провел встречи с представителями стран, поддерживающими Палестину, для изучения механизмов возможного отстранения израильских сборных и клубов
Фото: Christof Koepsel / Bongarts / Getty Images
Фото: Christof Koepsel / Bongarts / Getty Images

УЕФА провел серию встреч с представителями пропалестинской кампании с целью обсуждения юридических механизмов и условий отстранения Израиля от участия в соревнованиях под эгидой организации. Об этом сообщает The Athletic.

При этом издание отмечает, что в настоящее время УЕФА вряд ли приостановит членство Израиля, так как это может вызвать разногласия с другими крупными спортивными организациями. Тем не менее УЕФА внимательно следит за ходом рассмотрения двух судебных исков с требованием отстранить Израиль, поданных в Ирландии и Швейцарии, которые могут вынудить УЕФА ввести запрет в соответствии с международным правом, добавили в The Athletic.

УЕФА был близок к тому, чтобы провести голосование по вопросу дальнейшего участия Израиля в европейских соревнованиях в конце сентября под давлением ряда своих ассоциаций-членов. Но руководство решило воздержаться от этого, после того как 29 сентября при посредничестве США было достигнуто перемирие между Израилем и ХАМАС.

В ноябре более 70 футболистов обратились к президенту УЕФА Александеру Чеферину с просьбой отстранить Футбольную ассоциацию Израиля от соревнований. Ранее специальный докладчик ООН по палестинским территориям итальянский юрист Франческа Альбанезе также заявляла, что УЕФА следует отстранить Израиль от своих турниров.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол УЕФА Израиль палестино-израильский конфликт
Материалы по теме
Более 70 футболистов призвали УЕФА отстранить Израиль
Спорт
The Guardian назвала турниры, от которых УЕФА хочет отстранить Израиль
Спорт
The Times узнала о намерении УЕФА обсудить отстранение Израиля
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 декабря
EUR ЦБ: 90,34 (-0,48) Инвестиции, 11:47 Курс доллара на 2 декабря
USD ЦБ: 77,7 (-0,53) Инвестиции, 11:47
Зачем ретейл следит за покупателями РБК х МТС Бизнес, 12:30
Кремль заявил о планах защитить отношения России и Индии от вмешательства Политика, 12:25
Как ощущение катастрофы породило прекрасный экспрессионизм РБК и ГАЛС, 12:20
Что такое право совместной собственности на жилье. Разъяснения Росреестра Недвижимость, 12:17
Песков назвал время встречи Путина с Уиткоффом в Москве Политика, 12:08
Краснов предостерег судей от решений в угоду властям и корпорациям Политика, 12:07
Сотрудники Instagram вернутся в офис на пять дней в неделю Технологии и медиа, 12:06
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
The Athletic узнал, что УЕФА обсуждает возможное отстранение Израиля Спорт, 12:05
ФНС может посчитать продажу в соцсетях бизнесом. Как избежать штрафовПодписка на РБК, 12:05
В Черном море БПЛА атаковал российский танкер с подсолнечным маслом Политика, 12:04
Большунов обвинил Бакурова в симуляции и журналистов в «цирке с камерами» Спорт, 12:04
Начните с малого: подборка акций до 1000₽ #всенабиржу!, 12:04
Белый дом анонсировал заявление Трампа Политика, 12:01
От льгот «для галочки» к заботе: как меняется подход к бенефитам РБК Компании, 12:00