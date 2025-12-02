The Athletic узнал, что УЕФА обсуждает возможное отстранение Израиля
УЕФА провел серию встреч с представителями пропалестинской кампании с целью обсуждения юридических механизмов и условий отстранения Израиля от участия в соревнованиях под эгидой организации. Об этом сообщает The Athletic.
При этом издание отмечает, что в настоящее время УЕФА вряд ли приостановит членство Израиля, так как это может вызвать разногласия с другими крупными спортивными организациями. Тем не менее УЕФА внимательно следит за ходом рассмотрения двух судебных исков с требованием отстранить Израиль, поданных в Ирландии и Швейцарии, которые могут вынудить УЕФА ввести запрет в соответствии с международным правом, добавили в The Athletic.
УЕФА был близок к тому, чтобы провести голосование по вопросу дальнейшего участия Израиля в европейских соревнованиях в конце сентября под давлением ряда своих ассоциаций-членов. Но руководство решило воздержаться от этого, после того как 29 сентября при посредничестве США было достигнуто перемирие между Израилем и ХАМАС.
В ноябре более 70 футболистов обратились к президенту УЕФА Александеру Чеферину с просьбой отстранить Футбольную ассоциацию Израиля от соревнований. Ранее специальный докладчик ООН по палестинским территориям итальянский юрист Франческа Альбанезе также заявляла, что УЕФА следует отстранить Израиль от своих турниров.
