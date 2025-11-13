 Перейти к основному контенту
Палестино-израильский конфликт
Более 70 футболистов призвали УЕФА отстранить Израиль

Более 70 игроков потребовали от УЕФА отстранить Израиль
Палестино-израильский конфликт
Война Израиля с ХАМАС
Среди подписавших письмо — вингер «Видада» Хаким Зиеш и полузащитник «Монако» Поль Погба
Фото: Franco Arland / Getty Images
Фото: Franco Arland / Getty Images

Более 70 футболистов обратились к президенту Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александеру Чеферину с просьбой отстранить Футбольную ассоциацию Израиля от соревнований. Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на их письмо.

Письмо подписано инициативной группой Athletes 4 Peace («Спортсмены за мир»), объединяющей более 70 спортсменов, включая вингера «Видада» Хакима Зиеша и «Фулхэма» Адама Траоре, бывшего игрока «Ростова» и московского «Динамо» Матиаса Норманна и полузащитника «Монако» Поля Погба.

«Никакая площадка, сцена или арена в международном гражданском обществе не должна приветствовать режим, совершающий геноцид, апартеид и другие преступления против человечности», — говорится в письме.

В письме подчеркивается, что «безнаказанность Израиля за подобные преступления может быть прекращена только при условии коллективных сознательных действий, включая блокирование доступа к спортивным и культурным мероприятиям».

В связи с прогрессом в урегулировании ситуации в Газе УЕФА в конце сентября отложил решение об отстранении Израиля от международных соревнований. Аналогично на совете ФИФА в начале октября вопрос участия израильских команд в международных турнирах не был включен в повестку.

Полина Мельникова
Футбол УЕФА отстранение Израиль

