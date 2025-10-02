Американец заработал дисквалификацию за драку в дебютном матче КХЛ
Американский защитник «Авангарда» Джозеф Чеккони после дебютного матча КХЛ с «Адмиралом» дисквалифицирован на одну игру за драку с нападающим соперника, сообщается на сайте лиги.
Чеккони во втором периоде матча, который прошел накануне (6:1), подрался с Иваном Мурановым, который боролся за шайбу с упавшим на лед Вячеславом Войновым, в результате чего они оба врезались в борт. Чеккони сразу набросился на Муранова, скинул перчатки, натянул сопернику на голову свитер и начал его бить.
Американцу дали три штрафа — две, пять и десять минут.
Чеккони, ранее игравший в AHL, пропустил начало сезона из-за травмы.
Позднее в этом же матче подрались вратари команд Андрей Мишуров и Адам Хуска.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Илон Маск стал первым в истории человеком с состоянием в $500 млрд
Суд изъял бизнес владельца «Кириешек», Calve и «Бабкиных семечек»
G7 допустила использование всей суммы российских активов для нужд Украины
Politico сообщило о «тупике» на саммите ЕС в Дании
Роскачество: мошенники начали использовать цифровые копии умерших людей
Трампу проведут закрытый брифинг по разведке
На дорогах России появятся новые знаки с 2026 года
Зампреду партии «Яблоко» предъявили обвинение в распространении фейков
Forbes: «Зимнее яйцо» Фаберже вновь выставили на аукцион Christie’s
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов