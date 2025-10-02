 Перейти к основному контенту
Реклама
Спорт⁠,
0

Американец заработал дисквалификацию за драку в дебютном матче КХЛ

Американец Чеккони заработал дисквалификацию за драку в дебютном матче КХЛ
Защитник «Авангарда» Чеккони набросился на форварда «Адмирала» Муранова, скинул перчатки, натянул сопернику на голову свитер и начал его бить. Американец пропустит следующий матч
Джозеф Чеккони и Иван Муранов
Джозеф Чеккони и Иван Муранов (Фото: Официальный сайт ХК «‎Авангард» (Омск))

Американский защитник «Авангарда» Джозеф Чеккони после дебютного матча КХЛ с «Адмиралом» дисквалифицирован на одну игру за драку с нападающим соперника, сообщается на сайте лиги.

Чеккони во втором периоде матча, который прошел накануне (6:1), подрался с Иваном Мурановым, который боролся за шайбу с упавшим на лед Вячеславом Войновым, в результате чего они оба врезались в борт. Чеккони сразу набросился на Муранова, скинул перчатки, натянул сопернику на голову свитер и начал его бить.

Американцу дали три штрафа — две, пять и десять минут.

Чеккони, ранее игравший в AHL, пропустил начало сезона из-за травмы.

Позднее в этом же матче подрались вратари команд Андрей Мишуров и Адам Хуска.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
КХЛ ХК Авангард ХК Адмирал
