Вратари устроили драку во время матча КХЛ
Вратарь владивостокского «Адмирала» Адам Хуска и голкипер «Авангарда» Андрей Мишуров устроили драку в третьем периоде матча регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ в Омске.
Матч в составе «Адмирала» начинал Дмитрий Шугаев, который к 12-й минуте пропустил три шайбы и уступил место в воротах Хуске.
Хуска тоже пропустил три гола к концу второго периода, в котором драку с форвардом гостей Иваном Мурановым затеял защитник омичей Джозеф Чеккони.
В середине третьего периода Хуска и Мишуров сбросили шлемы и перчатки и начали драться. Они обменялись ударами, словак уронил оппонента на лед, но тот быстро поднялся. В итоге обоим дали по пять минут штрафа.
Вместо Хуски на лед вернулся Шугаев, Мишурова сменил Никита Серебряков.
«Авангард» выиграл матч со счетом 6:1.
В феврале в КХЛ устроили потасовку вратарь «Ак Барса» Амир Мифтахов и голкипер «Торпедо» Иван Кульбаков.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Дуров дал интервью американскому журналисту
Дуров рассказал о покушении на него и последствиях
Экс-глава Минобороны Великобритании призвал «задушить» Крым
Стубб заявил об изменении позиции Трампа по Украине
В США официально наступил шатдаун
Польша отказалась выполнять призыв Зеленского закрыть Балтийское море
Орбан сравнил возможности России и Европы
Магнитная буря на Земле продолжалась более 30 часов
Bloomberg рассказал о «крестовом походе» Мерца на фон дер Ляйен
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов