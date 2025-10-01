Вратари «Авангарда» и «Адмирала» устроили драку во время матча КХЛ

Вратари устроили драку во время матча КХЛ

Адам Хуска из «Адмирала» подрался с вратарем «Авангарда» Андреем Мишуровым во время матча (6:1 в пользу омичей). Обоих удалили на пять минут

Адам Хуска (Фото: Официальный сайт ХК «‎Адмирал» )

Вратарь владивостокского «Адмирала» Адам Хуска и голкипер «Авангарда» Андрей Мишуров устроили драку в третьем периоде матча регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ в Омске.

Матч в составе «Адмирала» начинал Дмитрий Шугаев, который к 12-й минуте пропустил три шайбы и уступил место в воротах Хуске.

Хуска тоже пропустил три гола к концу второго периода, в котором драку с форвардом гостей Иваном Мурановым затеял защитник омичей Джозеф Чеккони.

В середине третьего периода Хуска и Мишуров сбросили шлемы и перчатки и начали драться. Они обменялись ударами, словак уронил оппонента на лед, но тот быстро поднялся. В итоге обоим дали по пять минут штрафа.

Вместо Хуски на лед вернулся Шугаев, Мишурова сменил Никита Серебряков.

«Авангард» выиграл матч со счетом 6:1.

В феврале в КХЛ устроили потасовку вратарь «Ак Барса» Амир Мифтахов и голкипер «Торпедо» Иван Кульбаков.