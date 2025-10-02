 Перейти к основному контенту
Защита запросила экспертизу по травмам пострадавшего в драке со Смоловым

Защита Смолова запросила судебно‑медицинскую ситуационную экспертизу по делу о драке в «Кофемании». «Mash на спорте» писал, что часть повреждений пострадавший мог получить еще до конфликта с футболистом
Федор Смолов
Федор Смолов (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Представители защиты футболиста Федора Смолова подтвердили «Матч ТВ» информацию о поданном ходатайстве о проведении судебно‑медицинской ситуационной экспертизы (СМСЭ) по делу о драке в «Кофемании».

Ранее в четверг телеграм-канал «Mash на спорте» сообщил, что часть повреждений пострадавший мог получить еще до конфликта с бывшим игроком сборной России. Такая экспертиза позволяет проверить соответствие заявленных обстоятельств получения травмы объективным данным.

«Это сделано в том числе на основании данных видеозаписи, которая была приобщена к материалам уголовного дела», — отметили представители защиты Смолова.

10 сентября стало известно, что в отношении Смолова завели уголовное дело по статье об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью (предусматривает до трех лет лишения свободы) из-за драки в «Кофемании», которая произошла в конце мая. На появившихся в соцсетях видео с камер наблюдения кафе было видно, как Смолов подошел к двум сидевшим за столом посетителям и после словесной перепалки ударил их по лицу и отошел.

RT писал, что у пострадавшего в конфликте перелом нижней челюсти и стенки глазницы.

Сам Смолов позднее назвал неприемлемым свое поведение, а также заявил, что был вынужден обратиться в полицию, поскольку его начали шантажировать.

