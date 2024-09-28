 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Синнер заявил, что удивлен решением WADA оспорить его допинг-дело в CAS

Синнер: я разочарован и удивлен решением WADA оспорить мое допинг-дело в CAS
Первая ракетка мира Синнер, который избежал дисквалификации, хотя дважды сдал положительный допинг-тест на клостебол, предположил, что в WADA «просто хотят убедиться, что все было сделано правильно»
Янник Синнер
Янник Синнер (Фото: Lintao Zhang / Getty Images)

Первая ракетка мира, итальянский теннисист Янник Синнер заявил, что разочарован решением Всемирного антидопингового агентства (WADA) подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) по поводу оправдательного приговора в его допинг-деле.

«Честно говоря, я очень разочарован и также удивлен этой апелляцией, потому что у нас было три слушания [в ITIA]. Все три слушания прошли для меня очень позитивно. Знаете, я этого не ожидал. <...> Может быть, они просто хотят убедиться, что все было сделано правильно», — цитирует Синнера The Tennis Letter в соцсети Х.

WADA оспорило оправдательное решение по допинг-делу первой ракетки мира
Спорт
Янник Синнер

Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (International Tennis Integrity Agency, ITIA) в конце августа сообщило, что Синнер в марте дважды сдал положительный допинг-тест на клостебол, но в итоге смог доказать, что образцы были загрязнены спреем, который его физиотерапевт использовал для лечения пореза на своем пальце.

Итальянец избежал дисквалификации, хотя потерял призовые и рейтинговые очки с мартовского турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе, где дошел до полуфинала, — $325 тыс. и 400 очков.

WADA 28 сентября объявило, что оспорило в CAS решение по допинг-делу Синнера. Агентство намерено добиваться дисквалификации итальянца на срок от одного до двух лет.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

В США ученые назвали сценарий исчезновения жизни на Земле

Вучич назвал наиболее вероятный мирный сценарий для Украины

МЦД продлят до Калужской, Смоленской и Ярославской областей

Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело на Илью Варламова

Зеленский сказал Трампу, что бои не закончатся до выборов в США

Лукашенко пообещал создать белорусский мобильный телефон

Умерла актриса Мэгги Смит

ФСБ завела уголовные дела против зарубежных корреспондентов

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
теннис WADA допинг CAS Янник Синнер
Материалы по теме
Российский теннисист упустил победу над первой ракеткой мира в Пекине
Спорт
Синнер после допинг-скандала нанял бывших членов команды Джоковича
Спорт
В допинг-пробе российского теннисиста нашли мельдоний
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 сентября
EUR ЦБ: 103,47 (+0,28) Инвестиции, 27 сен, 18:09 Курс доллара на 28 сентября
USD ЦБ: 92,71 (+0,31) Инвестиции, 27 сен, 18:09
Тренер рассказал, когда Пьянич дебютирует за ЦСКАСпорт, 15:12
Минобороны сообщило об отражении пяти попыток ВСУ прорвать границуПолитика, 15:03
Что будет с «Хезболлой» после ликвидации ее лидера НасраллыПолитика, 14:59
В Пакистане разбился вертолет с российскими пилотамиОбщество, 14:51
В ЕС призвали авиакомпании не летать над Ливаном и ИзраилемПолитика, 14:42
«Хезболла» подтвердила гибель своего лидера Хасана НасраллыПолитика, 14:40
Синнер заявил, что удивлен решением WADA оспорить его допинг-дело в CASСпорт, 14:35
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Глава Дагестана призвал усилить контроль за заправками после взрываОбщество, 14:33
Наймите GPT: как улучшить бизнес-процессы с помощью генеративных моделейТренды, 14:30
Какие барьеры преодолевают малые технологические компании в регионахНациональные проекты, 14:27
Axios назвал причину ликвидации лидера «Хезболлы»Политика, 14:25
Союз биатлонистов не стал возвращать россиян на турниры в новом сезонеСпорт, 14:19
СК опроверг данные о новом деле по отравлению в Красноярском краеОбщество, 14:11
«Авангард» решил не увольнять тренера после семи подряд поражений в КХЛСпорт, 14:01