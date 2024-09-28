Синнер заявил, что удивлен решением WADA оспорить его допинг-дело в CAS

Первая ракетка мира Синнер, который избежал дисквалификации, хотя дважды сдал положительный допинг-тест на клостебол, предположил, что в WADA «просто хотят убедиться, что все было сделано правильно»

Янник Синнер (Фото: Lintao Zhang / Getty Images)

Первая ракетка мира, итальянский теннисист Янник Синнер заявил, что разочарован решением Всемирного антидопингового агентства (WADA) подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) по поводу оправдательного приговора в его допинг-деле.

«Честно говоря, я очень разочарован и также удивлен этой апелляцией, потому что у нас было три слушания [в ITIA]. Все три слушания прошли для меня очень позитивно. Знаете, я этого не ожидал. <...> Может быть, они просто хотят убедиться, что все было сделано правильно», — цитирует Синнера The Tennis Letter в соцсети Х.

Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (International Tennis Integrity Agency, ITIA) в конце августа сообщило, что Синнер в марте дважды сдал положительный допинг-тест на клостебол, но в итоге смог доказать, что образцы были загрязнены спреем, который его физиотерапевт использовал для лечения пореза на своем пальце.

Итальянец избежал дисквалификации, хотя потерял призовые и рейтинговые очки с мартовского турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе, где дошел до полуфинала, — $325 тыс. и 400 очков.

WADA 28 сентября объявило, что оспорило в CAS решение по допинг-делу Синнера. Агентство намерено добиваться дисквалификации итальянца на срок от одного до двух лет.