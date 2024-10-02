«Барселона» объявила о переходе возобновившего ради нее карьеру Щенсны
Польский голкипер Войцех Щенсны подписал контракт с «Барселоной», которая в сентябре потеряла основного голкипера Марка-Андре тер Штегена из-за травмы. Об этом сообщается на сайте клуба.
Контракт с 34-летним поляком рассчитан до конца сезона.
Щенсны в конце августа завершил карьеру после расторжения контракта с «Ювентусом».
На протяжении карьеры поляк играл также за «Арсенал», «Брентфорд» и «Рому». В сборной Польши он провел 84 матча, участвовал в двух чемпионатах мира и четырех Евро.
«Барселона» лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании.
Ближайший матч команда проведет с «Алавесом» 6 октября.
Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».
Израиль пригрозил Ирану ударить по ядерным и нефтяным объектам. Следите за новостями в Telegram
Как выбрать вино в магазине
Против блогера Лерчек и Артема Чекалина возбуждено дело
К Льву Шлосбергу пришли с обысками
С 1 октября увеличился утильсбор. Что будет с ценами на авто?
Дуров заявил, Telegram раскрывает IP-адреса и номера телефонов еще с 2018 года
В Кремле ответили на сообщения о планах Шольца созвониться с Путиным
ВСУ решили вывести войска и технику из Угледара
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов