Мирра Андреева вышла в четвертьфинал турнира в Пекине
Российская теннисистка Мирра Андреева пробилась в четвертьфинал турнира WTA-1000 в Пекине с призовым фондом почти $9 млн.
В 1/8 финала 17-летняя Андреева обыграла польку Магду Линетт (45-я ракетка мира) со счетом 6:1, 6:3.
Следующей соперницей россиянки будет американка Аманда Анисимова (43-я) или чемпионка Игр в Париже китаянка Чжэн Циньвэнь (7-я).
Андреева занимает 22-е место в рейтинге WTA, в этом году она выиграла турнир в Румынии, дошла до полуфинала «Ролан Гаррос» и взяла серебро Олимпиады в парном разряде с Дианой Шнайдер.
Победительница турнира в Пекине получит тысячу рейтинговых очков и $1,1 млн. Престижнее соревнований категории WTA-1000 только «Большой шлем» и Итоговый турнир.
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