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Мирра Андреева вышла в четвертьфинал турнира в Пекине

Мирра Андреева вышла в четвертьфинал крупного турнира в Пекине
Россиянка уверенно обыграла польку Линетт (6:1, 6:3), ее следующей соперницей может стать чемпионка Олимпиады и седьмая ракетка мира Чжэн Циньвэнь
Мирра Андреева
Мирра Андреева (Фото: Lintao Zhang / Getty Images)

Российская теннисистка Мирра Андреева пробилась в четвертьфинал турнира WTA-1000 в Пекине с призовым фондом почти $9 млн.

В 1/8 финала 17-летняя Андреева обыграла польку Магду Линетт (45-я ракетка мира) со счетом 6:1, 6:3.

Следующей соперницей россиянки будет американка Аманда Анисимова (43-я) или чемпионка Игр в Париже китаянка Чжэн Циньвэнь (7-я).

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Андреева занимает 22-е место в рейтинге WTA, в этом году она выиграла турнир в Румынии, дошла до полуфинала «Ролан Гаррос» и взяла серебро Олимпиады в парном разряде с Дианой Шнайдер.

Победительница турнира в Пекине получит тысячу рейтинговых очков и $1,1 млн. Престижнее соревнований категории WTA-1000 только «Большой шлем» и Итоговый турнир.

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Анна Сатдинова
теннис WTA Мирра Андреева
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Мирра Андреева

теннисистка
29 апреля 2007 года
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