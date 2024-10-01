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Даниил Медведев в шутку пообещал покрасить волосы ради победы

Медведев в шутку пообещал покрасить волосы ради победы над испанцем
После поражения от Карлоса Алькараса россиянин напомнил испанцу о его сенсационном проигрыше на US Open месяцем ранее
Карлос Алькарас и Даниил Медведев
Карлос Алькарас и Даниил Медведев (Фото: Lintao Zhang / Getty Images)

Российский теннисист Даниил Медведев в шутку заявил о готовности покрасить волосы ради победы над испанцем Карлосом Алькарасом, которому он уступил в полуфинале турнира серии «Мастерс» в Пекине. Слова первой ракетки России приводит The Tennis Letter в соцсети X.

«Я сказал Карлосу, что к нашей следующей встрече покрашу волосы в светлый цвет и напишу «Ботик». Возможно, это поможет. Я играл сегодня достаточно неплохо, но в то же время понимал, как я могу переиграть его. В следующем матче придется попробовать что-то новое. Может, напугать его. Но это шутка, разумеется», — отметил Медведев.

По всей видимости, россиянин имел в виду нидерландского теннисиста Ботика ван де Зандхюлла, которому Алькарас сенсационно уступил в августе на US Open.

Медведев проиграл испанцу на турнире серии «Мастерс» в Пекине со счетом 5:7, 3:6. Россиянин во втором сете дважды вызывал физиотерапевта из-за дискомфорта в левом бедре, но, несмотря на это, оказал серьезное сопротивление. Медведев продлил безвыигрышную серию в матчах с Алькарасом до четырех игр подряд. Всего они встречались восемь раз, на счету россиянина — две победы.

Алькарас вышел в пятый финал в нынешнем сезоне. В решающем матче турнира с призовым фондом $3,7 млн он встретится с итальянцем Янником Синнером.

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Даниил Медведев

теннисист
11 февраля 1996 года
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