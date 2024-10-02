Министр спорта отреагировал на данные ВЦИОМа о падении интереса к футболу
Опрос ВЦИОМа о падении интереса россиян к футболу не является объективным, заявил «Матч ТВ» министр спорта Михаил Дегтярев.
«Посещаемость матчей чемпионата России в последнем завершенном сезоне практически равна показателям 2005 года — 2,7 млн посетителей против 2,9 млн», — сказал он.
Министр отметил, что опрос 2005 года и 2024 года проводился по разной методике, что не позволяет объективно сравнивать результаты. Также Дегтярев добавил, что футбол остается самым популярным видом спорта в России и ему посвящены большинство репортажей и новостей в стране.
В начале недели ВЦИОМ опубликовал итоги опроса, в котором отмечалось, что за 19 лет почти в пять раз сократилось количество постоянных футбольных болельщиков в России. Например, почти за два десятилетия доля постоянных любителей футбола сократилась в пять раз (2005 год — 19%, 2024 год — 4%). Специалисты также отмечают рост доли равнодушных к футболу до 77% (2005 год — 43%, 2009 год — 45%, 2022 год — 63%).
В Российском футбольном союзе (РФС) заявили, что проводят ежегодно исследования, касающиеся популярности игры в стране и вовлеченности россиян в занятие футболом и его разновидностями. «Так, согласно отчету исследовательской компании Mediascope, в 2023 году футболом интересовались 76% жителей нашей страны, что на 4% выше, чем в 2022 году», — заявили в пресс-службе.
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