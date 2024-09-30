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В РФС отреагировали на опрос ВЦИОМ о спаде интереса к футболу в России

ВЦИОМ сообщил, что в России за последние 19 лет стало больше равнодушных к футболу граждан. В РФС заявили, что ежегодно проводят исследования, касающиеся популярности футбола в стране, и результаты не совпадают с данными ВЦИОМа
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В прошлом году футболом в России интересовались 76% жителей страны, что на 4% выше, чем в 2022 году, об этом «РБК Спорт» заявили в пресс-службе Российского футбольного союза (РФС).

Ранее в понедельник ВЦИОМ сообщил, что, согласно опросу, в России с 2005 по 2024 год стало больше равнодушных к футболу граждан (с 43 до 77%), а количество болельщиков снизилось с 19 до 4%.

«Российский футбольный союз ежегодно проводит исследования, касающиеся популярности футбола в России и вовлеченности россиян в занятие футболом и его разновидностями. Так, согласно отчету исследовательской компании Mediascope, в 2023 году футболом интересовались 76% жителей нашей страны, что на 4% выше, чем в 2022 году», — заявили в пресс-службе.

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В РФС отметили, что интерес аудитории к футболу также подтверждают рейтинги трансляций матчей сборной, Мир Российской Премьер-лиги и FONBET Кубка России.

При этом оценки исследовательских компаний в части условий развития детско-юношеского футбола совпадают. «Больше 60% респондентов положительно оценивают развитие футбола в нашей стране».

В РФС отметили, что продолжат вести работу, «чтобы футбол продолжал оставаться самым массовым видом спорта, а также вместе с клубами и профессиональными лигами работать над ростом числа болельщиков».

Российские спортсмены по-прежнему отстранены от международных соревнований во многих видах спорта.

УЕФА неоднократно заявлял, что российские сборные и клубы будут отстранены от соревнований под эгидой организации до окончания спецоперации на Украине.

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

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Грант Гетадарян Грант Гетадарян
Футбол Российский футбольный союз (РФС) ВЦИОМ опрос ВЦИОМ
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