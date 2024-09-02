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РФС объявил о гибели финдиректора в результате крушения Ми-8 на Камчатке

Замятин занимал пост финансового директора РФС с лета 2020 года
Арсений Замятин
Арсений Замятин (Фото: РФС)

Финансовый директор Российского футбольного союза (РФС) Арсений Замятин и его супруга Полина погибли в результате крушения вертолета Ми-8 на Камчатке. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

«Я запомню Арсения как большого профессионала, который любил футбол и стремился сделать его лучше, — заявил президент РФС Александр Дюков. — РФС окажет финансовую поддержку семье Арсения и возьмет на себя расходы на организацию похорон».

Вертолет Ми-8, принадлежащий компании «Витязь-Аэро», пропал на Камчатке утром 31 августа. На борту находились 22 человека — три члена экипажа и 19 пассажиров. МЧС 2 сентября сообщило, что на месте крушения обнаружены тела всех 22 погибших.

Замятин занимал пост финансового директора РФС с лета 2020 года. Он получил степень бакалавра Высшей школы экономики на факультете бизнеса и менеджмента в 2011 году, а в 2013-м — степень магистра в бизнес-школе ESCP Europe в Париже. Начал карьеру в Министерстве энергетики России. Работал в финансовых структурах «Газпрома», а в 2017-м возглавил финансовое направление в компании ТЭЭМП — разработчике и производителе решений в области накопителей энергии.

Теги
Российский футбольный союз (РФС) Вертолет Ми-8 Александр Дюков
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