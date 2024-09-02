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Карпин заменил лучшего бомбардира ЦСКА игроком махачкалинского «Динамо»

В РФС отметили, что «тренерский штаб рассматривает возможность включения в итоговую заявку еще одного-двух игроков»
Валерий Карпин
Валерий Карпин (Фото: Jurij Kodrun / Getty Images))

Защитники Игорь Дивеев (ЦСКА) и Александр Солдатенков («Крылья Советов») пропустят товарищеские матчи сборной России с командами Вьетнама и Таиланда, которые пройдут 5 и 7 сентября. Об этом сообщила пресс-служба РФС.

Оба футболиста не смогут сыграть за национальную команду из-за повреждений.

В связи с потерями тренерский штаб во главе с Валерием Карпиным вызвал в сборную 23-летнего защитника махачкалинского «Динамо» Валентина Пальцева, который четыре года назад играл в чемпионате Нижегородской области. Пальцев впервые вызван в национальную команду.

При этом в РФС отметили, что «тренерский штаб рассматривает возможность включения в итоговую заявку еще одного-двух игроков».

Дивеев выступает за сборную с 2020 года. Провел 15 матчей. Является участником Евро-2020. В нынешнем сезоне забил пять голов во всех турнирах и наряду с Тамерланом Мусаевым является лучшим бомбардиром ЦСКА.

Солдатенков дебютировал за сборную в 2022 году после отстранения команды от международных турниров. На его счету два гола.

Все сентябрьские товарищеские матча сборная России проведет во Вьетнаме.

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Теги
Руслан Алиев
сборная России по футболу Футбол Валерий Карпин Игорь Дивеев
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