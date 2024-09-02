️Суд постановил взыскать с фигуристки ₽1,8 млн по иску Академии Плющенко

Суд постановил взыскать 1,8 млн рублей с матери 12-летней фигуристки Арины Парсеговой, которая в 2023-м году ушла из академии Плющенко в школу Тутберидзе. Сторона фигуристки будет обжаловать это решение

Арина Парсегова (Фото: arinaparsegovaofficial / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

️Никулинский районный суд города Москвы удовлетворил исковые требования Академии фигурного катания «Ангелы Плющенко» к фигуристке Арине Парсеговой. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Суд постановил взыскать с ответчика 1,8 млн рублей.

Адвокат Парсеговой Юрий Яхно заявил журналистам, что сторона фигуристки несогласна с решением суда удовлетворить иск и будет обжаловать это постановление.

12-летняя Парсегова ушла из академии «Ангелы Плющенко» в школу Этери Тутберидзе еще в мае 2023 года. В начале июня 2024-го стало известно, что академия подала на мать фигуристки Наталью Парсегову иск в Никулинский суд Москвы. Яна Рудковская в телеграм-канале тогда заявила, что если бы Арина занималась в «Ангелах Плющенко» весь срок действия договора, то расходы несла бы только школа, но в ситуации с Парсеговой ее мать «должна возместить сумму за 9,5 месяцев».

Мать фигуристки заявила, что первое время самостоятельно оплачивала тренировки, но потом Рудковская сообщила, что у Парсеговой появился спонсор (Екатерина Давыдова). Спонсор по рекламному соглашению направлял определенную сумму на счет «Ангелов Плющенко» (не на счет родителей), и с него шли списания за обучение.

Первое заседание суда состоялось 17 июля, сторона Парсеговой подала встречный иск.

12-летняя Парсегова тренировалась под руководством Этери Тутберидзе до сезона-2020/21, после чего перешла к Плющенко. Однако в 2023-м году спортсменка покинула академию Плющенко и вернулась к Тутберидзе.