Мать ушедшей к Тутберидзе фигуристки оценила иск на ₽1,9 млн от Плющенко

Арина Парсегова в 2023 году вернулась из школы Плющенко к Тутберидзе. В начале июня «Ангелы Плющенко» подали на мать фигуристки иск на ₽1,9 млн, но та заявила, что все расходы были оплачены спонсорами

Евгений Плющенко (Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press)

Наталья Парсегова, мать 12-летней фигуристки Арины Парсеговой, которая вернулась из академии «Ангелы Плющенко» в школу Этери Тутберидзе, заявила «Спорт-Экспрессу», что у нее пытаются отсудить ₽1,9 млн, хотя эту сумму за фигуристку ранее уже фактически оплатили спонсоры.

Парсегова ушла из школы Плющенко еще в мае 2023 года. В начале июня 2024-го стало известно, что академия подала на мать фигуристки иск в Никулинский суд Москвы. Яна Рудковская в телеграм-канале тогда заявила, что если бы Арина занималась в «Ангелах Плющенко» весь срок действия договора, то расходы несла бы только школа, но в ситуации с Парсеговой ее мать «должна возместить сумму за 9,5 месяцев».

Мать фигуристки заявила, что первое время они самостоятельно оплачивали тренировки, но потом Рудковская сообщила, что у Парсеговой появился спонсор (Екатерина Давыдова). Спонсор по рекламному соглашению направлял определенную сумму на счет «Ангелов Плющенко» (не на счет родителей), и с него шли списания за обучение.

«Мы никогда не тренировались в долг, перечисления шли в большем, чем требуется, объеме. Другими словами, те суммы, которые есть в иске в соответствии с подписанными мной актами, уже заплачены академии спонсором. Теперь нас просят оплатить эти же услуги. Никто два раза за одну бутылку молока в магазине не платит», — сказала Наталья Парсегова. Она отметила, что за расторжение договора в нем прописана «совершенно другая сумма неустойки, гораздо меньше».

Парсегова признала, что «не держала под контролем все списания» на занятия своей дочери, но все «работало как часы».

Мать фигуристки также отметила, что вынуждена была перевести ребенка в другую школу в том числе по причине смерти мужа, сложных отношений с родителем другой фигуристки школы и травмы ребенка.

Судебное заседание пройдет 17 июля.