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Мать ушедшей к Тутберидзе фигуристки оценила иск на ₽1,9 млн от Плющенко

Мать фигуристки Парсеговой оценила иск на ₽1,9 млн за уход из школы Плющенко
Арина Парсегова в 2023 году вернулась из школы Плющенко к Тутберидзе. В начале июня «Ангелы Плющенко» подали на мать фигуристки иск на ₽1,9 млн, но та заявила, что все расходы были оплачены спонсорами
Евгений Плющенко
Евгений Плющенко (Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press)

Наталья Парсегова, мать 12-летней фигуристки Арины Парсеговой, которая вернулась из академии «Ангелы Плющенко» в школу Этери Тутберидзе, заявила «Спорт-Экспрессу», что у нее пытаются отсудить ₽1,9 млн, хотя эту сумму за фигуристку ранее уже фактически оплатили спонсоры.

Парсегова ушла из школы Плющенко еще в мае 2023 года. В начале июня 2024-го стало известно, что академия подала на мать фигуристки иск в Никулинский суд Москвы. Яна Рудковская в телеграм-канале тогда заявила, что если бы Арина занималась в «Ангелах Плющенко» весь срок действия договора, то расходы несла бы только школа, но в ситуации с Парсеговой ее мать «должна возместить сумму за 9,5 месяцев».

Мать фигуристки заявила, что первое время они самостоятельно оплачивали тренировки, но потом Рудковская сообщила, что у Парсеговой появился спонсор (Екатерина Давыдова). Спонсор по рекламному соглашению направлял определенную сумму на счет «Ангелов Плющенко» (не на счет родителей), и с него шли списания за обучение.

«Мы никогда не тренировались в долг, перечисления шли в большем, чем требуется, объеме. Другими словами, те суммы, которые есть в иске в соответствии с подписанными мной актами, уже заплачены академии спонсором. Теперь нас просят оплатить эти же услуги. Никто два раза за одну бутылку молока в магазине не платит», — сказала Наталья Парсегова. Она отметила, что за расторжение договора в нем прописана «совершенно другая сумма неустойки, гораздо меньше».

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Евгений Плющенко

Парсегова признала, что «не держала под контролем все списания» на занятия своей дочери, но все «работало как часы».

Мать фигуристки также отметила, что вынуждена была перевести ребенка в другую школу в том числе по причине смерти мужа, сложных отношений с родителем другой фигуристки школы и травмы ребенка.

Судебное заседание пройдет 17 июля.

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Теги
Анна Сатдинова
фигурное катание Этери Тутберидзе Евгений Плющенко Яна Рудковская Арина Парсегова
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