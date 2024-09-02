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Мбаппе забил первые мячи за «Реал» в чемпионате Испании

Французский форвард Килиан Мбаппе отметился дублем в матче Примеры против «Бетиса». Нападающий впервые забил в чемпионате Испании
Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе (Фото: Reuters)

Мадридский «Реал» обыграл «Бетис» в матче четвертого тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 2:0.

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе отметился двумя забитыми мячами. Он открыл счет на 67-й минуте, забив первый гол в чемпионате Испании. На 76-й француз реализовал пенальти, который был заработан Винисиусом.

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Килиан Мбаппе

Свой дебютный гол в составе «Реала» Мбаппе забил 14 августа в матче за Суперкубок УЕФА против итальянской «Аталанты» (2:0).

Мбаппе, который в прошлом сезоне забил 44 гола в 48 матчах, перешел в мадридскую команду на правах свободного агента после окончания контракта с «Пари Сен-Жермен». Соглашение с «Реалом» он подписал 16 июля.

После четырех туров «Реал» с 8 очками занял второе место в турнирной таблице, а «Бетис», набравший 2 очка, расположился на 17-й строчке. Лидирует в таблице с 12 очками «Барселона».

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Персоны
Альвина Цаканян
Футбол Килиан Мбаппе Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу
Килиан Мбаппе фото

Килиан Мбаппе

футболист
20 декабря 1998 года
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