Мбаппе забил первые мячи за «Реал» в чемпионате Испании

Французский форвард Килиан Мбаппе отметился дублем в матче Примеры против «Бетиса». Нападающий впервые забил в чемпионате Испании

Килиан Мбаппе (Фото: Reuters)

Мадридский «Реал» обыграл «Бетис» в матче четвертого тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 2:0.

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе отметился двумя забитыми мячами. Он открыл счет на 67-й минуте, забив первый гол в чемпионате Испании. На 76-й француз реализовал пенальти, который был заработан Винисиусом.

Свой дебютный гол в составе «Реала» Мбаппе забил 14 августа в матче за Суперкубок УЕФА против итальянской «Аталанты» (2:0).

Мбаппе, который в прошлом сезоне забил 44 гола в 48 матчах, перешел в мадридскую команду на правах свободного агента после окончания контракта с «Пари Сен-Жермен». Соглашение с «Реалом» он подписал 16 июля.

После четырех туров «Реал» с 8 очками занял второе место в турнирной таблице, а «Бетис», набравший 2 очка, расположился на 17-й строчке. Лидирует в таблице с 12 очками «Барселона».