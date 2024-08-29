Хакеры взломали страницу Мбаппе в соцсети Х и оскорбили Месси

В ночь на 29 августа на странице Мбаппе в соцсети Х появилось множество оскорбительных сообщений, позже они были удалены

Килиан Мбаппе (Фото: Reuters)

Хакеры взломали аккаунт футболиста сборной Франции и мадридского «Реала» Киллиана Мбаппе в соцсети X. Об этом сообщает BFM.

В ночь на 29 августа на странице Мбаппе появились множество постов, среди которых «Роналду — величайший футболист всех времен, а этот карлик Месси — нет», «Я перехожу в Манчестер Юнайтед», несколько оскорбительных сообщений в адрес ряда команд Английской премьер-лиги, Израиля и не только.

Вскоре сообщения были удалены. Французский форвард пока не прокомментировал ситуацию.

Акканут Мбаппе в соцсети X/Twitter уже взламывали в 2019 году.

Мбаппе был одноклубником Лионеля Месси по ПСЖ, но никогда не скрывал, что является фанатом Криштиану Роналду. В июле 2024 года после победы на Кубке Америки футболисты сборной Аргентины, среди которых был Месси, спели расистскую кричалку про французских футболистов, упомянув Мбаппе.

Французский форвард летом перешел в «Реал». Он является одним из самых дорогих футболистов мира.